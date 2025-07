Sofort auf Platz 1 bei Netflix: Der größte deutsche Sci-Fi-Film des Jahres

Es gibt eine neue Nummer 1 in den Netflix-Charts und diese kommt aus Deutschland: Der Sci-Fi-Thriller mit Matthias Schweighöfer konnte in nur einem Tag die Spitzenposition erklimmen.

Der Siegeszug von KPop Demon Hunters und The Old Guard 2 ist vorbei, denn seit heute gibt es eine neue Nummer 1 in den deutschen Netflix-Charts. Diese kommt tatsächlich nicht aus internationalen Gewässern, sondern aus der hiesigen Filmlandschaft. Denn der neue Sci-Fi-Thriller Brick mit Matthias Schweighöfer hat sich an die Spitze des Film-Rankings gesetzt.

Sci-Fi-Thriller Brick mit Matthias Schweighöfer ist der neue Platz 1 bei Netflix

Brick dreht sich um das Hamburger Paar Tim (Schweighöfer) und Olivia (Ruby O. Fee), die eines Tages zu Gefangenen in ihrem eigenen Heim werden. Denn plötzlich erscheint eine mysteriöse Wand, die ihnen den Weg nach draußen versperrt. Doch damit sind sie nicht allein: Auch ihren Nachbar:innen widerfährt das gleiche Schicksal. Gemeinsam suchen sie einen Ausweg aus ihrem neuen Gefängnis.

Der Sci-Fi-Thriller wurde von Philip Koch (Unfriend) nach einem Drehbuch von Anna Drubich (Fear Street-Reihe) inszeniert. Neben Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind unter anderem Frederick Lau (Victoria) und Salber Lee Williams in Brick zu sehen. Bei Netflix schaffte es der Sci-Fi-Film innerhalb nur eines Tages auf Platz 1 der Netflix-Charts. Begeistert geben sich bisher jedoch nur wenige über Brick. So kommt der Film bei der Moviepilot-Community aktuell auf eine dürftige Wertung von 2,2 von 10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes springt das Tomatometer auf gerade einmal 29 Prozent.

Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott fasste es in seinem Film-Check folgendermaßen treffend zusammen:

Brick ist vor allem ein kalkulierter Netflix-Chartsstürmer, der mit seinem dystopischen Mystery-Konzept und Star-Appeal durch Darsteller wie Schweighöfer die ersten Tage die Top-10-Spitze belagern dürfte, um kurze Zeit später sang- und klanglos im Archiv des Streamers zu landen.

