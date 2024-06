Neuer Netflix-Thriller über Rache an Drogenkartell wird Bridgerton in den Serien-Charts gefährlich

Ein spanischer Crime-Thriller namens Clans steht kurz davor, Bridgerton in den Netflix-Charts zu überholen. Was hat es mit der Serie auf sich, die einen echtes Kartell zum Vorbild hat?

Die Netflix-Charts werden derzeit von der 7. Staffel der animierten Sci-Fi-Komödie Rick and Morty sowie der 3. Staffel des Kostümdramas Bridgerton dominiert. Dicht gefolgt auf Platz 3 liegt aber eine neue Serie, von der viele noch überhaupt nicht gehört haben.

Bei dem Format mit der Bronzemedaille handelt es sich um den spanischen Kriminal-Thriller Clans von Drehbuchautor Jorge Guerricaechevarría und Elite-Regisseur Roger Gual.

Thriller-Serie Clans auf Platz 3 bei Netflix: Worum geht es?

In Clans macht sich die Anwältin Ana (Clara Lago) von Madrid nach Fuerteventura auf, um den Nachlass ihres verstorbenen Vaters Jorge zu verwalten. Dabei macht sie die schockierende Entdeckung, dass ihr alter Herr ein Drogenschmuggler war, der sich scheinbar mit den falschen Leuten angelegt hat.

Netflix Clans

Um der Sache mit den illegalen Substanzen auf den Grund zu gehen, zieht Ana nach Cambados, wo sie die Bekanntschaft von Daniel (Tamar Novas) macht. Der charmante Sohn eines notorischen Kartellbosses möchte Ana als Anwältin engagieren und ist vielleicht sogar der Schlüssel, um herauszufinden, warum ihr Vater sterben musste.



Die Netflix-Serie Clans basiert auf einer wahren Geschichte

International ist Clans unter dem Titel Gangs of Galicia erschienen. Im spanischen Galizien, an der Grenze zu Portugal, liegen auch die Ursprünge der Serie, denn in dieser Gegend treibt der Drogen-Clan Los Charlines seit den 1970ern sein lukratives Unwesen.

2018 kam es zu einer sensationellen Verhaftung, als der berüchtigte Drogenboss Manuel Charlín Gama und sein Sohn Melchor für den Import von Kokain hinter Gittern gebracht wurden. Gamas fiktives Pendant in der Netflix-Serie heißt Padín und wird von Miguel de Lira dargestellt, Melchor wiederum ist die Vorlage für den Hauptcharakter Daniel.

