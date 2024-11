Neuer Platz 1 bei Netflix: Action-Thriller mit Liam Neeson, der Rachefeldzug gegen Drogenmafia startet

Bei Netflix ist gerade ein Action-Thriller mit Liam Neeson auf Platz 1 der Film-Top-10. Die Rache-Story ist das Remake eines norwegischen Films von 2014.

Action-Star Liam Neeson hat seit dem Kult-Hit 96 Hours auf verschiedenste Arten Gegner aus dem Weg geräumt. Mit einem Schneepflug (!) in Aktion war er aber bis vor fünf Jahren nicht zu sehen. In Cold Pursuit, der hierzulande 2019 unter dem Titel Hard Powder im Kino lief, passiert genau das.

In den Netflix-Charts steht der Thriller, jetzt wieder mit dem Originaltitel, gerade auf Platz 1 der Film-Top-10. Dabei ist der Streifen von Regisseur Hans Petter Moland das US-Remake seines eigenen, mittlerweile zehn Jahre alten norwegischen Films.

Liam Neeson-Thriller bei Netflix: Das ist die Story von Cold Pursuit

In der Neuauflage spielt Neeson den Schneepflugfahrer Nels, dessen Sohn nach Machenschaften mit der örtlichen Drogenmafia von den Verbrechern ermordet wird. Daraufhin startet Nels einen gnadenlosen Rachefeldzug, der bald die gesamte Kleinstadt Kehoe in ein blutiges Chaos stürzt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Hard Powder aka Cold Pursuit:

Hard Powder - Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Hit ist das Remake eines 10 Jahre alten Rache-Thrillers

Wem die Handlung aus Cold Pursuit bekannt vorkommt, hat wahrscheinlich den norwegischen Rache-Thriller Einer nach dem anderen gesehen. Hans Petter Molands Original von 2014 mit Stellan Skarsgård in der Hauptrolle ist die Vorlage der neuen Version, die der Regisseur noch mal selbst inszenierte.

Auch interessant: Nach Deadpool will Ryan Reynolds vergessenen Superhelden ins Kino zurückbringen



Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Podcast zu kontroversen Netflix-Hits: Warum schauen alle True Crime?

Das True Crime-Genre ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren erst durch Podcasts und dann durch Filme, Serien und Dokumentationen bei Netflix und Co. an Beliebtheit gewann. Trotzdem bleibt es umstritten. Doch also worin liegt der Reiz, sich mit “wahren Verbrechen” auseinanderzusetzen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.