Neuer Sci-Fi-Film von Star Wars-Genie sieht nach unfassbarem Highlight aus

Rogue One-Regisseur Gareth Edwards meldet sich dieses Jahr endlich mit einem neuen Film zurück. Nach seinem Star Wars-Abenteuer hat er offenbar ein weiteres Science-Fiction-Epos geschaffen.

Rogue One: A Star Wars Story ist für viele Fans der beste neue Star Wars-Film. Inszeniert wurde er von Gareth Edwards, der bereits mit seinem Regiedebüt Monsters und dem düsteren Blockbuster Godzilla bewiesen hat, dass er ein Händchen für visuell berauschende Sci-Fi-Stoffe hat. Jetzt kommt sein neuer Film.



Nach einer siebenjährigen Kinopause meldet sich Edwards mit einer neuen Regiearbeit auf der großen Leinwand zurück. The Creator (ehemals betitelt als True Love) entpuppte sich letzte Woche bei der CinemaCon als eine der größten Überraschungen, wie u.a. Germain Lussier bei Gizmodo in einem begeisterten Bericht festhält.



The Creator: Star Wars-Regisseur Gareth Edwards überrascht mit neuem Science-Fiction-Film

Die Geschichte von The Creator ist nach einem verheerenden Krieg angesiedelt, der zwischen der Menschheit und von künstlicher Intelligenz gesteuerten Maschinen stattgefunden hat. Im Mittelpunkt der Ereignisse befindet sich ein Mann, einen kleinen Jungen beschützt und von Tenet-Star John David Washington verkörpert wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story schauen:

Rogue One: A Star Wars Story - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wie sich im Verlauf des Trailers herausstellt, der exklusiv bei der CinemaCon gezeigt wurde, handelt es sich bei diesem Jungen um einen Androiden. Washingtons Figur setzt alles daran, um ihn vor seinen Verfolgern in Sicherheit zu bringen, während sich die Kamera durch apokalyptische Sci-Fi-Panoramen bewegt.

Alle Umschreiben von The Creator, die in den vergangenen Tagen von der CinemaCon eingetroffen sind, klingen überaus vielversprechend. Offenbar hat Edwards einmal mehr einen Science-Fiction-Film geschaffen, der alle Möglichkeiten des Genres auskosten, um mit atemberaubenden Bildern zu überwältigen.

Neben Washington gehören u.a. Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe und Ralph Ineson zum Cast des Films. Darüber hinaus hat Edwards zwei seiner wichtigsten Rogue One-Verbündeten mitgebracht: Kameramann Greig Fraser und Komponist Michael Giacchino. The Creator solltet ihr euch unbedingt auf die Merkliste packen.

Sci-Fi-Highlight 2023: Wann startet The Creator im Kino?

Das Beste ist: Disney bringt The Creator unter dem 20th Century Studios-Banner noch dieses Jahr ins Kino. Am 5. Oktober 2023 erscheint der neue Film von Gareth Edwards hierzulande in den Lichtspielhäusern. Wir gehen davon aus, dass der Trailer von der CinemaCon in den nächsten Wochen auch im Internet veröffentlicht wird.

