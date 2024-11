Neuer Sci-Fi-Horror mit Serienkiller bei Netflix schon auf Platz 2: Teenie reist in der Zeit zurück, um Blutbad zu verhindern

In der Film-Top-10 von Netflix steht ein neuer Zeitreise-Slasher fast an der Spitze. Darin will eine Jugendliche die Ermordung ihrer älteren Schwester in der Vergangenheit verhindern.

Der Horrorfilm ist immer noch eins der erfolgsversprechendsten Genres überhaupt, was auch der Streaming-Dienst Netflix regelmäßig nutzt. Hier ist vor wenigen Tagen Time Cut erschienen, ein neuer Mix aus Slasher und Science-Fiction, der sich gerade als Hit behauptet. In der Film-Top-10 des Streamers steht er zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 2 der Charts. Slasher mit Zeitreise-Kniff: Darum geht es in Netflix' Sci-Fi-Horror Time Cut In der Story des Films von Regisseurin Hannah Macpherson hat die Teenagerin Lucy Field (Madison Bailey) ihre Schwester Summer (Antonia Gentry) durch einen Serienkiller verloren, bevor sie selbst geboren wurde. In der Gegenwart stößt sie schließlich auf eine Zeitmaschine. Mit der reist sie vor das Datum der Tat ins Jahr 2003 zurück, um es mit dem brutalen Mörder aufzunehmen, der als The Sweetly Slasher berüchtigt ist. Schaut hier noch den deutschen Time Cut-Trailer: Time Cut - Trailer (Deutsch) HD Beim Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt Time Cut nur auf einen schwachen Schnitt von 20 Prozent. Die Moviepilot-Community straft den Sci-Fi-Horror mit einem Wertungsschnitt von 4,7 ebenfalls ziemlich ab. Falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, seid ihr an dieser Stelle also eher vor einer Sichtung gewarnt. Auch interessant: Mit diesem Film rettete Clint Eastwood vor 39 Jahren den Western

