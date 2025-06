Neuer Sci-Fi-Thriller erobert Amazon Prime-Charts – mit Megan Fox als Psycho-Roboter

Bei Amazon Prime streamt seit kurzem ein Sci-Fi-Thriller mit Megan Fox, der zurzeit Platz 3 der Charts belegt. Darin tritt die Schauspielerin als tödliche Roboter-Haushälterin auf.

In den letzten Jahren hat Transformers-Star Megan Fox einige Rollen in kleineren Independent-Produktionen gespielt, die von der breiten Masse wahrscheinlich gar nicht groß wahrgenommen wurden. Dazu gehört auch der Science-Fiction-Thriller Subservience, in dem Fox einen verführerischen Killer-Roboter spielt. Der Film ist seit kurzem bei Amazon Prime in der Flat verfügbar und belegt aktuell Platz 3 der Streaming-Charts.

Sci-Fi-Thriller bei Amazon Prime: Darum geht es in Subservience mit Megan Fox

In der Story des Films von Regisseur S.K. Dale ist die Schauspielerin als weiblicher Roboter Alice zu sehen. Dieser soll dem überforderten Familienvater Nick (365 Days-Star Michele Morrone) bei Alltagsaufgaben mit den Kindern unterstützen, da dessen Frau (Madeline Zima) im Krankenhaus liegt. Schon bald entwickelt Alice ein eigenes Bewusstsein, das sie neben körperlichen Avancen gegenüber Nick zur tödlichen Gefahr für die ganze Familie macht.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Subservience:

Subservience - Trailer (Deutsch) HD

So sieht die aktuelle Streaming-Top-10 bei Amazon Prime aus:

Vor Subservience haben Regisseur S.K. Dale und Hauptdarstellerin Megan Fox übrigens schon für den fiesen Horror-Thriller Till Death – Bis dass dein Tod uns scheidet zusammengearbeitet. Darin wird der Star als Ehefrau an ihren toten Gatten gekettet und muss sich in dieser Situation gegen Killer zur Wehr setzen. Diesen Film könnt ihr derzeit bei Skys WOW in der Streaming-Flat schauen.



