Neuer Star Wars-Film kommt mit einer der größten Sci-Fi-Legenden: Sie hat in zwei Meisterwerken mitgespielt

In zwei Jahren startet mit The Mandalorian & Grogu der nächste Star Wars-Film im Kino. Jetzt gibt es das erste große Update zum Casting des heiß erwarteten Sci-Fi-Fantasy-Blockbusters.

Nachdem Star Wars in den vergangenen Jahren vor allem bei Disney+ stattgefunden hat, kündigt sich langsam der nächste Leinwandausflug der Sternensaga an. Mit The Mandalorian & Grogu befindet sich der erste Star Wars-Film seit 2019 in Arbeit. Jetzt gibt es die große Casting-Meldung zu dem Projekt.

Bereits die zugrundelegende Serie, The Mandalorian, überraschte im Verlauf ihrer drei Staffeln mit einigen cleveren Casting-Entscheidungen. Das gilt auch für den Kinofilm. Regisseur Jon Favreau hat eine absolute Sci-Fi-Legende ins Auge gefasst: Sigourney Weaver soll im neuen Star Wars-Film mitspielen.

The Mandalorian & Grogu-Casting: Sci-Fi-Königin Sigourney Weaver taucht ins Star Wars-Universum sein

Am Wochenende machte die Meldung zuerst als Gerücht die Runde. Der gut vernetzte Hollywood-Insider Jeff Sneider schrieb zuerst in seinem Newsletter von Weavers Casting. Später bestätigten etablierte Branchenblätter wie Variety die Meldung: Weaver befindet sich in Verhandlungen für eine Rolle in The Mandalorian & Grogu.

20th Century Studios Sigourney Weaver in Avatar

Um welche Rolle es sich genau handelt, ist unklar. Wie bei jedem anderen Star Wars-Projekt sind konkrete Infos zu The Mandalorian & Grogu rar gesät. Weaver kennt sich mit außerirdischen Kreaturen und fremden Planeten auf alle Fälle bestens aus, nicht zuletzt führte sie 1979 das Sci-Fi-Meisterwerk Alien als Ellen Ripley an.

Durch ihre Verkörperung von Ripley hat sie eine unsterbliche Kinoheldin und Sci-Fi-Ikone geschaffen, die bis heute inspiriert. Sieben Jahre nach dem Original kehrte Weaver in der meisterhaften Fortsetzung Aliens zurück. Auch in Teil 3 und 4 der Alien-Reihe war sie dabei. Zuletzt tauchte Weaver in sie Sci-Fi-Welten von Avatar ein.

Die Dreharbeiten zu The Mandalorian & Grogu sollen bereits in wenigen Wochen starten. In welchem Umfang Pedro Pascal als Titelheld zurückkehrt, ist aktuell unklar. Nicht zuletzt wurde er in der Serie oft vor der Kamera gedoubelt. Lateef Crowder und Lateef Crowder verkörpern den Mando in den meisten Szenen vor der Kamera.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Es ist der sechste Star Wars-Film, der seit dem Aufkauf von Lucasfilm durch Disney die große Leinwand erobert. The Mandalorian-Schöpfer Jon Favreau übernimmt die Regie. Das Drehbuch hat er mit Star Wars-Mastermind Dave Filoni geschrieben.