Neuer Stephen King-Horror von Stranger Things-Macher gruselt im Trailer mit absoluter Albtraumgestalt

An nervenaufreibenden Horrorfilmen wird es uns dieses Jahr nicht mangeln. Nun kündigt sich der The Boogeyman von Stranger Things-Macher Shawn Levy mit einem ersten Trailer an.

Horrortechnisch hat 2023 einiges zu bieten. Aktuell läuft M3GAN in den Kinos. In den USA wütet der Hype um Skinamarink. Dazu gesellt sich Infinity Pool, der gerade in Sundance seine Premiere gefiert hat. Hierzulande steht außerdem der Kinostart von Knock at the Cabin vor der Tür, ganz zu schweigen vom nächsten Teil der Scream-Saga.

Auch Stephen King ist dieses Jahr mit einem neuen Film auf der großen Leinwand vertreten: The Boogeyman verfilmt die gleichnamige Kurzgeschichte des Horrormeisters und erzählt von dem Schrecken, den zwei Schwestern nach dem Tod ihrer Mutter erleben. Einen ersten gruseligen Einblick in den Film gewährt der Trailer.

Neuer Stephen King-Horror: Erster Trailer zu The Boogeyman

The Boogeyman - Trailer (English) HD

Inszeniert wurde The Boogeyman von dem noch relativ unbekannten Rob Savage, der vor zwei Jahren im Horrorbereich mit Dashcam für Aufsehen sorgte. Gefördert wird er von Stranger Things-Produzent Produzent Shawn Levy. In den Hauptrollen sind Sophie Thatcher und Vivien Lyra Blair zu sehen, die beide letztes Jahr in jeweils einer Star Wars-Serie eine Nebenrolle gespielt haben. Tatcher tauchte in Das Buch von Boba Fett als Drash auf, während Blair in Obi-Wan Kenobi die junge Prinzessin Leia spielte.

Horror-Highlight 2023: Wann startet The Boogeyman?

In den USA sollte The Boogeyman ursprünglich bei dem Streaming-Dienst Hulu erscheinen. Nachdem die Testvorführungen sehr positiv ausgefallen waren, hat sich 20th Century Studios dazu entschieden, den Film am 2. Juni 2023 ins Kino zu bringen. Ob das auch in Deutschland der Fall ist, steht noch nicht fest. Sollte The Boogeyman keinen deutschen Kinostart erhalten, wäre eine Veröffentlichung bei Disney+ denkbar.

