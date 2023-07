Neuer Superman David Corenswet kriegt Konkurrenz von The Rookie-Star – es ist Nathan Fillions zweite DC-Rolle

David Corenswet kriegt in Superman: Legacy prominente Gesellschaft: Der beliebte Serien-Star Nathan Fillion wird neben seinen Aufgaben in The Rookie eine klangvolle Rolle übernehmen.

Henry Cavills endgültiger Abgang war eine niederschmetternde Nachricht für das gesamte DC-Fandom. Seit einigen Wochen steht sein Nachfolger fest: David Corenswet. Von einer Euphorie um den neuen Superman-Darsteller zu sprechen, wäre vermessen. Doch es ist wieder Leben in der Figur, die der DC-Chef James Gunn persönlich in Superman: Legacy auf die große Leinwand bringen will.

Mit Rachel Brosnahan als Lois Lane steht bereits die wichtigste Partnerin von David Corenswet fest. Auch die übrige Besetzung rottet sich allmählich zusammen. Mit einer kleinen Überraschung: Nathan Fillion ist dabei.

Welche Rolle spielt The Rookie-Star Nathan Fillion neben David Corenswet?

Nathan Fillion erlebt mit The Rookie gerade ein neues Karrierehoch. Es ist seine dritte extrem beliebte Serie nach Castle und Firefly. Fillion spielt einen älteren Polizeianwärter, der sich zwischen deutlich jüngeren Kolleg:innen im Ausbildungsprogramm der LAPD behaupten muss.

Aufgrund seiner gewaltigen Popularität setzen regelmäßig auch Kinoblockbuster auf Fillions Charisma. In Superman: Legacy soll Fillion den Helden Green Lantern verkörpern, berichtet Vanity Fair . Wenn auch nicht den Green Lantern, wie er etwa von Ryan Reynolds gespielt wurde. Fillion verkörpert die Figur Guy Gardner, die Mitglied des sogenannten Green Lantern Corps ist.

Nathan Fillion wird zum Dauergast im DC-Universum

Mit James Gunn verbindet Fillion eine längere Geschichte: Er war in Gunns Werken Slither - Voll auf den Schleim gegangen und Guardians of the Galaxy 1 bis 3 dabei. Und in The Suicide Squad, ebenfalls von James Gunn. In dem brutalen Gemetzel spielt er die Figur T.D.K. Spoiler: Er stirbt in den ersten Minuten.

Warner Nathan Fillion als T.D.K.

Fillions Auftritt in Superman: Legacy könnte in der Tradition dieser Cameos ebenfalls eher kurz ausfallen. Und er zeigt, dass sich James Gunn im DC-Universum seine gewohnten Freiheiten nimmt. Ein gutes Zeichen.

Wann erscheint Superman: Legacy?

Superman: Legacy wird wohl erst im Jahr 2025 erscheinen. Da in Hollywood ein Streik läuft und ein weiterer erwartet wird, sind Prognosen leider schwer zu treffen.



