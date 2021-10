Neuer The Witcher-Trailer zu Staffel 2 macht alles besser – bessere Kämpfe, bessere Effekte und bessere Perücken

Der neue The Witcher-Trailer ist da und bietet Fans endlich die Neuerung, die sie sich gewünscht haben: Mehr Kampf-Action, mehr Wumms und bessere Haare.

The Witcher-Fans können es kaum erwarten: Am 17. Dezember 2021 soll endlich die zweite Staffel der Fantasy-Serie mit Henry Cavill zu Netflix kommen. Nachdem kürzlich schon in einem The Witcher-Video die wichtigste Frage für Geralt geklärt wurde, radiert der neue Trailer mit Schmackes die Kritikpunkte an Staffel 1 aus: Ob Action, Effekte oder Perücken: Hier stimmt alles. Oder zumindest mehr als bisher.

Schaut euch hier den neuen Netflix-Trailer The Witcher Staffel 2 an

The Witcher Staffel 2 - Trailer 3 (English) HD

Neuer The Witcher-Trailer mit Henry Cavill lässt Großes für Staffel 2 vermuten

Denn während in den Einblicken zuvor in erster Linie zwischenmenschliche Momente zum Tragen kamen oder neue Charaktere eingeführt wurden, ist dieser hier ein Geschenk für Action-Fans: Geralt überwindet gleich eine ganze Reihe an Feinden.

Darüber hinaus bekommen Fans erste neue Einblicke in die Welt der 2. Staffel: Wo sich Szenen zuvor noch in Gasthäusern und Innenräumen abspielten, sind jetzt weite Landschaften und neue Städte zu sehen. Zum Teil lassen sich sogar dezente Verbesserungen bemerken, etwa an den in Staffel 1 stellenweise noch arg flauschigen Perücken Cavills.

Das passiert in The Witcher Staffel 2 mit Henry Cavill

Dem Trailer entsprechend kann Staffel 2 dann eigentlich auch gleich Vollgas geben, denn dafür wurden im zurückliegenden Finale die Weichen gestellt: Mit Ciri (Freya Allan) hat Geralt endlich seine Schutzbefohlene getroffen und wird sie in die Hexerfestung Kaer Morhen zur Ausbildung bringen.

Von Yennefer (Anya Chalotra) fehlt dagegen noch jede Spur, zumindest in den Augen ihrer Verbündeten. Nachdem die mächtige Magierin mit letzter Kraft die Invasoren-Armeen Nilfgaards in die Flucht geschlagen hat, befindet sie sich jetzt in Gefangenschaft. Doch selbst diese Lage verschärft sich noch, als der gesamte Gefangenentransport den Weg einer Gruppe Elfen kreuzt.

Wann kommt The Witcher Staffel 2 auf Netflix?

The Witcher Staffel 2 wird am 27. Dezember 2021 auf Netflix erscheinen.

