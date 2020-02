Neuer Top Gun 2-Trailer mit Tom Cruise verspricht unfassbare Flieger-Action

Im Rahmen des Super Bowls wurde ein neuer Trailer zu Top Gun 2: Maverick mit Tom Cruise veröffentlicht - und der verspricht vor allem eines: unfassbare Actionszenen.

Der Super Bowl war dieses Jahr reich an actionlastigen Trailer. So haben wir nicht nur einen neuen Einblick in Black Widow erhalten, sondern auch Daniel Craigs letzte Mission als James Bond. Paramount brachte derweil Top Gun 2: Maverick mit einem neuen Trailer in Stellung und konnte die Konkurrenz mit unfassbarer Flieger-Action übertrumpfen.

Oben im Player könnt ihr euch den neuen Trailer zu Top Gun 2: Maverick anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir das Video noch einmal für euch eingebunden.

Neuer Trailer zu Top Gun 2: Maverick mit Tom Cruise

Mit einer Länge von 30 Sekunden ist der neue Top Gun 2-Trailer zwar der bisher kürzeste, dennoch hat er einiges zu bieten. Zuerst wäre da natürlich das Drama rund um den von Tom Cruise verkörperten Maverick, der im Rahmen der Fortsetzung mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Als Mentor einer neuen Generation an Piloten muss er sich letzten Endes auch dem Sohn von Nick "Goose" Bradshaw stellen.

Top Gun 2 mit Tom Cruise: Atemberaubendes Video zeigt Entstehung der Flugszenen

Das bringt einiges an Konfliktpotential mit und lässt auf eine mitreißende Fortsetzung hoffen. Das zweite große Argument für Top Gun 2 dürften aber fraglos die furiosen Actionszenen sein. Mit der Mission: Impossible-Reihe hat Tom Cruise in den vergangenen Jahren die Messlatte bemerkenswert hoch gelegt. Mit all seiner Flieger-Action scheint Top Gun 2 aber bestens gewappnet, um uns im Kino zum Staunen zu bringen.



In Top Gun 2: Maverick kehrt neben Tom Cruise ebenfalls Val Kilmer als Tom "Iceman" Kazansky zurück. Darüber hinaus setzt sich der Cast aus Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman und Ed Harris zusammen. Inszeniert wurde der Film von Joseph Kosinski, der mit Tom Cruise bereits im Rahmen des stylishen Science-Fiction-Film Oblivion zusammengearbeitet hat.

Top Gun 2: Maverick startet am 16. Juli 2020 in den deutschen Kinos.



Was erwartet ihr euch von Top Gun 2: Maverick mit Tom Cruise?