Neuer Will Smith-Trailer bringt eine seiner besten Seiten zurück, die wir viel zu lange nicht gesehen haben

Der neue Trailer zum dramatischen Sportlerinnen-Biopic King Richard zeigt einen Will Smith, als wären wir noch im Jahr 2006. Wer berührende Oscar-Power liebt, sollte sich den Film direkt vormerken.

Mit Bad Boys For Life hat Will Smith gezeigt, dass er eines seiner kultigsten Action-Franchises auch nach all den Jahren in alter Stärke für Fans und an den Kinokassen zurückbringen kann. Als nächstes will der Schauspielstar noch eine seiner beliebtesten Seiten oscarwürdig neu aufleben lassen.

Im Februar startet King Richard bei uns im Kino, in dem die wahre Geschichte der Tennis-Champions sowie Geschwister Venus und Serena Williams erzählt wird. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zu dem dramatischen Biopic. Darin knüpft Will Smith als ehrgeiziger Vater der Williams-Schwestern an seine stärksten emotionalen Glanzzeiten von damals an.

Will Smith erinnert mit Oscar-Power im King Richard-Trailer an alte Höhepunkte

Der Trailer und damit wohl auch der Film selbst legt den Fokus der Erfolgsgeschichte der Williams-Schwestern deutlich auf ihren Vater Richard. Der hat ehrgeizig dafür gekämpft, seine Töchter gegen jede Unwahrscheinlichkeit zu den neuen Mozarts oder Michael Jordans des Tennis-Sports zu machen. Wie stark King Richard hierbei auch die Schattenseiten dieses Erfolgsdrucks für Venus und Serena beleuchtet, geht aus dem Trailer noch nicht hervor.

Schaut hier den neuen Trailer zu King Richard mit Will Smith:

King Richard - Trailer 2 (English) HD

Der kraftvolle neue Beyoncé-Song im Trailer stellt aber schon klar, dass Will Smith mit dem Film von Regisseur Reinaldo Marcus Green wieder die mittleren 00er-Jahre aufleben lassen will. Hier hat der Star in emotionalen Dramen wie Das Streben nach Glück oder Sieben Leben die Massen ins Kino gebracht und zu Tränen gerührt.

Einen Film wie King Richard hat Will Smith zuletzt 2015 mit Erschütternde Wahrheit gewagt, doch kommerziell ist das ebenfalls im Sport-Bereich angesiedelte und auf einer wahren Geschichte basierende Drama gefloppt. Durch Blockbuster-Erfolge wie Aladdin und Bad Boys For Life wirkt Smith aktuell aber wieder wie ein stärkeres Zugpferd an den Kinokassen.

Bei uns startet King Richard mit Will Smith sowie Demi Singleton und Saniyya Sidney in den Rollen der Williams-Schwestern am 24. Februar 2022 in den Kinos.

Wie findet ihr den neuen King Richard-Trailer?