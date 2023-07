Neues Bares für Rares-Special kommt schon bald – und findet an einem 900 Jahre alten Ort statt, den Fans der Show kennen

Der Quoten-Hit Bares für Rares bekommt ein neues Primetime-Special. Fans des ZDF-Formats sollten sich ein konkretes Datum im September jetzt schon vormerken.

Die Trödel-Show Bares für Rares bleibt für das ZDF ein wahrer Quoten-König. Jetzt dürfen sich Fans des Formats über ein neues Primetime-Special freuen, das regelmäßig für die Sendung produziert wird. Die nächste Sonderausgabe wird im September ausgestrahlt und den Schauplatz kennen Fans bereits.

Neues Primetime-Special von Bares für Rares läuft Anfang September

Wie unter anderem TV Wunschliste berichtet, läuft das nächste Primetime-Special der Show am 6. September 2023 um 20:15 Uhr im ZDF. Schauplatz der neuen Sonderausgabe ist wie auch schon im Ende Juni ausgestrahlten Special das 900 Jahre alte Kloster Eberbach, das zu den eindrucksvollsten Denkmälern mittelalterlicher Klosterbaukunst in Europa zählt. Es wurde unter anderem als Drehort für den Film Der Name der Rose mit Sean Connery verwendet.

Im neuen Bares für Rares-Special ist die Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein als Gast dabei. Sie möchte eine Lampe veräußern, die ihre Eltern vor über 40 Jahren in einem Frankreich-Urlaub erstanden haben. Als Expert:innen sind diesmal Dr. Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel dabei.

Im Händlerraum befinden sich Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer und Christian Vechtel.

Darum geht es in Bares für Rares

In der Show, die seit 2013 im ZDF ausgestrahlt wird, stellen Bewerber:innen mitgebrachte Antiquitäten oder Kuriositäten vor. Zuerst werden die Gegenstände von einem Team mit Fachkenntnis geprüft, dann werden sie einer Gruppe Interessenten angeboten und idealerweise dem Höchstbietenden für genügend Geld verkauft.