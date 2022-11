Neues Großprojekt bei Amazon: Nach Marvel-Abschied kehrt Scarlett Johansson zu einem ihrer ersten Filme zurück

Nachdem sie sich als Superheldin Black Widow aus dem Marvel Cinematic Universe verabschiedet hat, plant Scarlett Johansson den nächsten großen Schritt in ihrer Karriere.

Über zehn Jahre lang war Scarlett Johansson ein Teil des Marvel Cinematic Universe. Mit Black Widow verabschiedete sich sich jedoch aus Hollywood erfolgreichsten Franchise, um neue Wege in ihrer Karriere zu gehen. Einer dieser Wege führt sie zu Amazon, wo sie ihr erstes Streaming-Projekt und ihre erste Serienhauptrolle stemmen wird.

Wie Deadline erfahren hat, führt Johansson die Miniserie Just Cause an. Es handelt sich um eine Adaption des gleichnamigen Romans von John Katzenbach aus dem Jahr 1992. Dieser wurde 1995 bereits mit Sean Connery in der Hauptrolle verfilmt und kam in Deutschland unter dem Titel Im Sumpf des Verbrechens in die Kinos.

Just Cause bei Amazon: Scarlett Johansson verfilmt Geschichte neu, in der sie schon als als Kind zu sehen war

Das Besondere: In der Verfilmung von 1995 hatte Johansson einen ihrer ersten Leinwandauftritte überhaupt. Damals spielte sie die Tochter von Connerys Figur. Nun übernimmt sie in der Serienversion der Geschichte selbst die Führung. In Just Cause ist sie als Reporterin Madison "Madi" Cowart bei Amazon Prime zu sehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Black Widow schauen:

Black Widow - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Madison Cowart lebt in Florida und arbeitet für eine Zeitung. Als sie den Auftrag erhält, über die letzten Tage eines zum Tode verurteilten Mannes zu schreiben, gerät sie an ihre persönlichen Grenzen. Nicht zuletzt überkommt sie der Verdacht, dass der Gefangene unschuldig ist. Doch wie kann sie das in so kurzer Zeit beweisen?

Podcast: Die besten Serien im November bei Netflix & Co.

Wenn ihr auf der Suche nach Streaming-Tipps seid, haben wir hier ein paar spannende Empfehlungen für euch. In unserem Podcast gehen wir die wichtigsten Neustarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr durch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch die 20 größten Serien des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätselserie des Dark-Teams.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Just Cause mit Scarlett Johansson anschauen?