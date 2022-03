Neues Netflix-Video löst endlich das Geheimnis der absurden Jurassic World-Parodie

Der erste Trailer zum Netflix-Film The Bubble ist da. Er ist noch immer ein Rätsel, das lange Video zeigt aber genauer, womit wir es zu tun haben.

The Bubble existiert wirklich. Erst gestern hatte ein erster Fake-Trailer zur Netflix-Jurassic World-Parodie das Internet verwirrt. Jetzt ist der richtige Trailer da. Und er klärt auf, worum es in der bizarren Pandemie-Komödie geht. Falls ihr immer noch verwirrt (oder noch verwirrter) seid: Atmet erstmal kurz durch und schaut euch in Ruhe den unterhaltsamen The Bubble-Trailer an. Weiter unten gibt es dann eine ausführlichere Erklärung.

Der Trailer zu Netflix' Jurassic World-Parodie The Bubble

The Bubble Trailer 1 (Deutsch) HD

Bald bei Netflix: Was hat es mit The Bubble auf sich?

Da der Start von The Bubble auf dem verdächtigen Datum 1. April 2022 liegt, hatten wir auch nach dem ersten Video an der Existenz des Films gezweifelt. Zu sehr riecht dieses Projekt nach Scherz. Der Trailer bringt nun Licht ins Dunkel.

Der Film versucht sehr viel auf einmal. The Bubble behandelt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Filmdrehs und erzählt gleichzeitig eine Meta-Geschichte über eine Crew, die der von Jurassic World/Park ähnelt. Cliff Beasts ist ein fiktives Filmfranchise im Film. The Bubble ist also wie Tropic Thunder mit dinoartigen Monstern.

Der Titel bezieht sich auf die Schutzmechanismen, die seit der Pandemie über Menschenanhäufungen aufgebaut werden. Sobald Personen ein Filmset oder ähnliches betreten, befinden sie sich in einer Blase, wo sich nur noch ständig getestete und bestenfalls geimpfte Menschen bewegen.

Ob das im fertigen Film alles gut geht? Mal schauen. Immerhin wissen wir jetzt, dass wir uns nicht auf einen Scherzfilm freuen. Mit dabei in The Bubble sind übrigens Stars wie Pedro Pascal aus The Mandalorian, Karen Gillan aus den Marvel-Filmen und Newcomerin Maria Bakalova aus Borat 2. Regie führte Judd Apatow, der bekannt ist für Komödien wie Beim ersten Mal und Jungfrau (40), männlich, sucht.

Freut ihr euch auf The Bubble?