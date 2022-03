FSK-18-Marvel-Action neu bei Netflix: Alle 23 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat diese Woche einen brutalen Marvel-Actionfilm und viele weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot aufgenommen. Alle neuen Titel findet ihr in der Übersicht.

Wir stellen euch alle neuen Filme und Serien vor, die es seit dieser Woche im Angebot von Netflix zu streamen gibt. Nachdem gerade sämtliche Netflix-Marvel-Serien aus dem Katalog verbannt wurden, gibt es zumindest einen kleinen Ersatz: den ultrabrutalen FSK-18 Marvel-Actioner Punisher War Zone.

Punisher War Zone aus dem Jahr 2008 lässt Ray Stevenson als Punisher Frank Castle auf den grotesk entstellten Jigsaw treffen. Aufgrund der brachialen Gewalt war der Film in seiner ungeschnitten Fassung bis 2019 indiziert. Auf Netflix streamt leider nur die gekürzte FSK-18-Fassung, obwohl es eine Uncut-Fassung mit Freigabe ab 18 Jahren gibt.

Schaut den Trailer zum brutalen Marvel-Film Punisher War Zone:

Punisher War Zone - Trailer (Deutsch) HD

Fans des Superhelden-Genres können sich darüber hinaus auf den DC-Blockbuster Wonder Woman mit Gal Gadot freuen sowie auf die vollkommen durchgeknallte Supes-Satire The Guardians of Justice.



Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Die 20 besten Serienstarts im März: Von Halo bis Moon Knight

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

