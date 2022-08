Neues Spider-Man No Way Home-Poster schafft, was vor Kinostart nicht möglich war: Alle 3 Spideys in einem Bild

Im September kommt Spider-Man: No Way Home in einer längeren Fassung nochmal ins Kino. Das Poster dazu versammelt endlich direkt alle Spinnenmänner auf einmal.

Wenn euch die zweieinhalb Stunden von Spider-Man: No Way Home zu kurz waren, dürft ihr euch schon bald auf eine noch längere Version freuen. Im September kehrt der Marvel-Hit mit einer Extended Version namens Spider-Man: No Way Home - The more Fun Stuff Version auf die große Leinwand zurück.

Vor dem Kinostart der längeren Fassung wurde jetzt noch ein Poster dazu veröffentlicht, das vor dem Start der originalen Version unvorstellbar gewesen wäre.

Schaut auch Yves' Video-Ranking aller Spider-Man-Filme:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Spider-Man Filme | Ranking nach No Way Home

Poster zu neuer Spider-Man: No Way Home-Version versammelt alle drei Marvel-Helden

Da Spoiler jetzt keine Rolle mehr spielen, fährt Sony für das Poster zur neuen No Way Home-Fassung die großen Geschütze auf. Das Plakat zeigt direkt Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire in ihren Spider-Man-Rollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht auszumalen, was im Netz los gewesen wäre, wenn Sony dieses Poster schon für die ursprüngliche No Way Home-Fassung veröffentlicht hätte.

Wie lang Spider-Man: No Way Home - The more Fun Stuff genau wird, steht noch nicht genau fest. Marvel-Fans dürfen sich angeblich über 15 Minuten an neuem Material freuen.



Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien auf Disney+?

In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Marvel und Star Wars genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Marvel und Star Wars mit spektakulären neuen Serien. Wir vergleichen die neuen Serien-Zeitalter der beiden Franchises und sprechen über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.