Thor trifft auf die Guardians: Gigantisches Marvel-Crossover auf neuem Fan-Poster

Thor 4 verwandelt sich mehr und mehr in einen heimlichen Avengers 5. Ein neues Fan-Poster beschwört das epische Zusammentreffen mit den Guardians of the Galaxy.

Erst vor ein paar Tagen stellten wir fest: Thor 4: Love and Thunder wirkt mittlerweile wie ein heimlicher Avengers 5. Von einer einfachen Fortsetzung, die schlicht an die vorherigen Filmen anschließt, kann in Anbetracht des Staraufgebots keine Rede mehr sein.

Marvel: Die Guardians of the Galaxy erobern Thor 4

Thor 4: Love and Thunder bringt nicht nur viele vertraute Figuren aus den vorherigen Thor-Filmen zurück. Auch Chris Pratt ist als Star-Lord an Bord. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Guardians of the Galaxy-Mitglieder für den Film bestätigt werden.

Auf Instagram hat sich ein Fan diesen Umstand zum Anlass genommen, um ein episches Poster zu kreieren, das die Guardians mitten in die Geschichte von Thor 4: Love and Thunder katapultiert. Prominent im Mittelpunkt ist dementsprechend auch Natalie Portmans Jane Foster zu sehen, die im Film als Mighty Thor in Erscheinung tritt.

Zum Cast von Thor 4: Love and Thunder gehören bisher:

Natalie Portman als Jane Foster

Tessa Thompson als Valkyrie

Taika Watiti als Korg

Christian Bale als Bösewicht

Chris Pratt als Star-Lord

Das Fan-Poster zeigt uns darüber hinaus:

Zoe Saldana als Gamora

Dave Bautista als Drax

Vin Diesel als Groot

Bradley Cooper als Rocket

Pom Klementieff als Mantis

Tom Hiddleston als Loki

Neben der Präsenz der Guardians of the Galaxy sorgt vor allem Loki für Aufsehen. Bisher gibt es keine offiziellen Angaben, ob Thors zwielichtiger Halbbruder auch in Love and Thunder dabei ist. Bevor der vierte Thor-Film in die Kinos kommt, erlebt Loki aber sowieso erst einmal sein eigenes großes Abenteuer auf Disney+.

Thor 4: Love and Thunder startet am 10. Februar 2022 in den deutschen Kinos. Die Loki-Serie startet voraussichtlich 2021 auf Disney+.

Habt ihr auch das Gefühl, dass Thor 4 ein heimlicher Avengers 5 wird?