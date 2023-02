Nicht bei Netflix oder Amazon: Die aktuell beste Comedy-Serie kehrt zurück, hier ist der Trailer zu Ted Lasso Staffel 3

Wenn ihr diese Comedy-Serie noch nicht kennt, habt ihr jetzt die Chance, sie zu entdecken. Das preisgekrönte Ted Lasso geht in die 3. Staffel.

Seit dem ersten Pandemie-Sommer im Jahr 2020 erweicht Ted Lasso die Herzen von Serien- und Fußball-Fans. Die Comedy von Apple TV+ löste einen Hype aus, den kaum noch eine Serie aus diesem Genre erreicht. Netflix oder Amazon würden für einen solchen Erfolg alles tun.

Und in Deutschland ist der mehrfach preisgekrönte Ted Lasso sogar noch relativ unbekannt. Vielleicht ändert sich das mit Staffel 3.

Seht hier den Trailer zur 3. Staffel Ted Lasso, die einen alten Bekannten als Rivalen einführt

Ted Lasso Staffel 3 Trailer 1 (English) HD

Worum geht es in Ted Lasso? Die gerade erst von ihrem Mann geschiedene Rebecca Welton (Hannah Waddingham) ist die neue Besitzerin des Clubs AFC Richmond, einer Fußballmannschaft der Premier League. Um sich an ihrem Ex zu rächen, will sie den Club ruinieren und engagiert den American Football-Coach Ted Lasso (Jason Sudeikis) aus dem texanischen Kansas, der zuletzt das Football-Team der Wichita State Schockers coachte.

Ted hat keine Ahnung von Fußball und der britischen Kultur. Das hält ihn aber nicht davon ab, sein neues Team rund um die Spieler Roy Kent (Brett Goldstein) und Jamie Tartt (Phil Dunster) mit seinem unerschütterlichen Optimismus und seinem Charme von sich zu überzeugen.

Wann startet Ted Lasso Staffel 3? Und geht es danach noch weiter?

Die 3. und womöglich letzte Staffel Ted Lasso läuft ab dem 15. März wöchentlich bei Apple TV+. Angeblich wird derzeit eine Verlängerung über Staffel 3 hinaus diskutiert . Geschrieben wurden neuen Folgen jedoch auf ein endgültiges Finale hin.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.



