Comedy-Serie sollte riesiges Netflix-Problem lösen – stattdessen wird sie nach Staffel 1 abgesetzt

Netflix setzt die nächste Serie ab und diesmal trifft es die Comedy Blockbuster, die ein großes Problem des Streaming-Dienstes lösen sollte.

Was ist Netflix' Friends, The Office oder How I Met Your Mother? Obwohl der Streaming-Dienst seit Jahren Millionen in eigene Serien investiert, steht er ohne Antwort auf diese Frage da. Keine der Comedy-Eigenproduktionen konnte an die großen Vorbilder anschließen. Deshalb wurde Space Force von The Office-Schöpfer Greg Daniels im Mai abgesetzt und jetzt geht es dem nächsten Versuch an den Kragen.

Blockbuster sollte ein Sitcom-Hit werden – doch Netflix setzt die Serie ab

Während Space Force es auf zwei Staffeln schaffte, ist bei Blockbuster nach einer Season Schluss. Die Serie wurde nämlich abgesetzt, wie Variety berichtet. Dabei sah bei der Ankündigung alles nach einem Erfolg aus.



Blockbuster basiert auf einer wahren Geschichte, zumindest in Teilen. Die Serie spielt nämlich in der letzten Filiale der eingegangenen Videotheken-Kette "Blockbuster" und die Story handelt davon, wie die Mitarbeiter das Überleben ihrer VHS-Oase sichern. Das Setting erinnert zunächst an Superstore, eine der erfolgreicheren Workplace Comedys der letzten Jahre. Zwei erfahrene Sitcom-Stars spielen die Hauptrollen, nämlich Randall Park (Fresh Off the Boat) und Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine). Serienschöpferin Vanessa Ramos kennt sich überdies im Genre aus, arbeitete sie doch im Autorenstab von Superstore und Brooklyn Nine-Nine.

Netflix Blockbuster

Das alles half nichts. Die Kritiken fielen überwiegend schlecht aus und Blockbuster schaffte es nach dem Start nicht in die Top 10 von Netflix in den USA.



Das ist ein nicht zu unterschätzender Rückschlag. Netflix braucht eigene Comedy-Serien, da die angestammten Hits anderer Sender nur gegen hohe Lizenzgebühren im Katalog landen – wenn überhaupt.

Warum scheitern die Netflix-Comedy-Serien?

Woran der wiederholte Misserfolg liegt, ist schwer zu sagen, aber eines fällt auf: Sowohl Space Force als auch Blockbuster adaptieren Themen, die es für ein paar Wochen in die Trending-Spalten der sozialen Medien schafften. Auf der einen Seite war das die Gründung der United States Space Force durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump, auf der anderen stand das Meme des letzten Blockbuster-Ladens. Die Serien erschienen aber bei Netflix, als das Gespräch darüber längst abgeflaut war.

Netflix' Workplace Comedys wirken veraltet und überkonstruiert. Sie springen auf kurzweilige Hypes auf, die mit dem Alltag ihres Publikums wenig gemeinsam haben. Die beliebtesten Workplace Comedys der letzte Jahre spielen sich in unauffälligen Settings ab, darunter ein Supermarkt (Superstore), eine Polizei-Station (Brooklyn Nine-Nine), das Grünflächenamt (Parks & Recreation) und eine Grundschule (Abbott Elementary).

Das könnte also ein Grund sein. Ein anderer: Die Serien waren nicht witzig genug. Netflix' Comedy-Problem bleibt jedenfalls ungelöst.



