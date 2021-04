Nicht nur The Witcher Staffel 2: Netflix verrät gleich 5 (!) Highlights, die noch 2021 starten

Wann startet die 2. Staffel von The Witcher? Und wo bleibt die Fortsetzung von Cobra Kai? Netflix verspricht die Veröffentlichung von fünf Mega-Projekten noch vor Ende des Jahres.

Die Netflix-Ausbeute 2021 sieht recht mager aus. Hier und da hat sich ein sehenswerter Originaltitel ins Programm geschlichen. Doch die großen Überflieger sind bisher ausgeblieben. Dem ist sich Netflix bewusst.

Beim jüngsten Investorentreffen versprach der Streaming-Gigant, dass fünf der größten Netflix-Produktionen definitiv noch vor Ende 2021 veröffentlicht werden. Das dürfte vor allem bei Fans von The Witcher, Cobra Kai und You für Erleichterung sorgen.

Wie Deadline berichtet, werden die neuen Staffeln der Serien im vierten Quartal 2021 auf Netflix eintreffen. Im gleichen Zeitraum sollen ebenfalls die Netflix-Blockbuster Red Notice und Escape from Spiderhead starten.

Sorgenkind The Witcher: Staffel 2 kommt definitiv 2021

Die Produktion der 2. Staffel von The Witcher wurde sehr durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen und verzögerte sich daher gewaltig. Im Februar 2020 starteten die Dreharbeiten. Erst diesen Monat fiel die letzte Klappe.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Witcher schauen:

The Witcher - Trailer 2 (Deutsch) HD

In der Zwischenzeit kam es zu mehreren Drehunterbrechungen, was wiederum zur Folge hatte, dass einzelne Schauspieler*innen aufgrund von Terminüberschneidungen ausgewechselt werden mussten. Nun befindet sich die 2. Staffel in der Postproduktion.

The Witcher kehrt offiziell im vierten Quartal 2021 mit neuen Episoden zurück. Es wäre gut möglich, dass sich der Streaming-Dienst die 2. Staffel als Weihnachtsstart aufhebt, ähnlich wie bei der 1. Staffel, die am 20. Dezember 2019 ihre Premiere feierte.

Cobra Kai Staffel 4 und You Staffel 3 für 2021 bestätigt

Cobra Kai und You stammen ursprünglich gar nicht aus dem Hause Netflix, avancierten aber zu sehr gefragten Serien auf der Streaming-Plattform. Inzwischen produziert Netflix die Serien als Originals weiter. Die neuen Staffeln starten genauso wie The Witcher im vierten Quartal auf Netflix.

Nicht nur serientechnisch erwarten uns zwischen uns Ende des Jahres große Netflix-Produktionen. Auch an der Filmfront wurden zwei vielversprechende Titel bestätigt.

Red Notice: Die Actionkomödie von Skyscraper-Regisseur Rawson Marshall Thurber gehört zu den bisher kostspieligsten Netflix-Produktionen. Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds sorgen für geballte Star-Power.

Die Actionkomödie von Skyscraper-Regisseur Rawson Marshall Thurber gehört zu den bisher kostspieligsten Netflix-Produktionen. Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds sorgen für geballte Star-Power. Escape from Spiderhead: Auch Tron: Legacy-Regisseur Joseph Kosinski schickt drei namhafte Stars in ein aufregendes Abenteuer. Sein Science-Fiction-Film wartet mit Chris Hemsworth, Miles Teller and Jurnee Smollett in den Hauptrollen auf.

Warten auf The Witcher und Co.: Netflix gerät unter Druck

Die Bestätigung der fünf Netflix-Blockbuster für das vierte Quartal 2021 hat einen bestimmten Grund: Der Streaming-Dienst hat im ersten Quartal sein Ziel an neuen Abonnent*innen verfehlt. Sechs Millionen neue Nutzer*innen wurden von Netflix prognostiziert, knapp vier Millionen sind es geworden, wie Variety aufschlüsselt.

Großer Netflix-Trailer zu allen Film-Highlights 2021:

Netflix 2021 Film Preview - Trailer (English) HD

Mit dem Versprechen von heiß erwarteten Filmen und Serien stimmt Netflix in erster Linie seine Investor*innen glücklich. Darüber hinaus versichert der Streaming-Dienst seinen Abonnent*innen, dass Nachschub definitiv auf dem Weg ist, während neue Nutzer*innen durch Namen wie Dwayne Johnson und Chris Hemsworth geködert werden.

Mit einem Blick auf die Konkurrenz ist Netflix auf diese großen Namen und Titel angewiesen. Besonders Disney+ hat im ersten Streaming-Quartal 2021 mit seinen ersten zwei Marvel-Serien, WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier, die Muskeln spielen lassen. Der nächste Titel, Loki, ist bereits für Juni angekündigt.

