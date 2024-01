Nicolas Cages verhunzter Auftritt in größtem Superhelden-Desaster 2023 hat ihn selbst einfach nur verblüfft

Nicolas Cage ist 2023 in The Flash als Superman aufgetreten. Als er den Film zum ersten Mal sah, kam sich der Star allerdings betrogen vor.

Nicolas Cage fühlte sich nach Superman-Auftritt ausgenutzt

The Flash gilt als einer der größten Superhelden-Flops des letzten Jahres (via The Numbers ). Für DC-Fans gab es aber immerhin viele Cameos zu bestaunen. In einem besonders bizarren Fall war Nicolas Cage als Superman zu sehen.Er hatte etwas Anderes erwartet.

Laut einem Interview mit Yahoo Entertainment wurde Cage vor dem Dreh darüber informiert, dass er Superman in einer kurzen Szene darstellen solle, in der er die Zerstörung des Universums mitansieht. Er hatte laut eigenen Angaben keine Ahnung, dass er digital verjüngt und gegen eine Riesenspinne kämpfen werde. Im Gespräch mit Deadline führte er jetzt aus:

Ich war nicht sauer, nur verblüfft. Ich dachte, 'Das habe ich doch gar nicht gedreht. [...] Habt ihr mir nur gesagt, dass ich die Zerstörung des Universums mitansehe, damit ihr Bilder von mir machen und mich dann animieren könnt? Darüber haben wir nicht gesprochen.'

Warner Bros. Nicolas Cage in The Flash

Er sei dennoch glücklich, sich seinen Auftritt anzusehen, auch wenn das CGI nicht "echt" wirke, so Cage. Der Cameo des Stars in The Flash ist ein augenzwinkernder Verweis an einen in den 90ern geplanten Superman-Film mit Cage in der Hauptrolle (via Cinema Blend ).

