Noch kurz bei Netflix: Holt den besten Marvel-Film nach, der nicht zum MCU gehört

Bei Netflix verschwindet der herausragende Superhelden-Film des Jahres 2018, der sogar Deadpool in den Schatten stellt. Lest hier, warum ihr ihn unbedingt schauen müsst.

Genau 4 Monate war das Marvel-Meisterwerk bei Netflix verfügbar. Jetzt ist die Zeit von Spider-Man: A New Universe abgelaufen. So gut wie, denn wir warnen euch rechtzeitig und rufen zum schnellen Schauen auf.

Bis morgen (10. März) habt ihr noch Zeit, um den besten Marvel-Film zu schauen, der außerhalb des MCU entstand. Die besondere Qualität und den überwältigenden Schauwert des Films belegen:

Die begeisterten Moviepilot-Bewertungen

Eine Oscar-Auszeichnung

Unsere Redaktionsliste der besten Filme 2018

Die User*innen-Liste der besten Filme 2018

Verschwindet bald bei Netflix: Worum geht es in dem in dem Marvel-Hit?

Unter dem Spider-Man-Kostüm in A New Universe steckt nicht der bekannte Peter Parker. Erstmals darf Miles Morales in einem Kinofilm durch New York schwingen. In den Comics wurde vor Jahren eingeführt. Peter Parker spielt dennoch eine wichtige Rolle in dem Abenteuer.

Der berauschende Trailer zu Spider-Man: An New Universe

Spider-Man: A New Universe - Trailer (Deutsch) HD

Miles Morales erfährt von Superhelden-Paralleluniversen und entdeckt, dass er im sogenannten Spider-Verse nicht der einzige Held im Spinnenanzug ist. Ein Teilchenbeschleuniger stößt Löcher zu verschiedenen Paralleluniversen auf. Aus denen dringen verschiedene Versionen von Spider-Man (und Peter Parker) in die Welt der Hauptfigur Miles.



Lest hier mehr dazu: So bringt Spider-Man - A New Universe das MCU zum Durchdrehen

Besser als Deadpool, Spider-Man 2 und Logan: Er stellt alle Nicht-MCU-Filme in den Schatten

Mit seinem ungewohnten, aber dynamischem, bildgewaltigen und farbenfrohen Animationsstil hat sich A New Universe vor 2 Jahren in die Königsklasse der Superhelden-Filme aufgeschwungen. Der diverse Cast, die bahnbrechende Einführung des Multiversums und der wummernde Hiphop-Soundtrack tun ihr Übriges.

Bei Moviepilot holt Spider-Man: A New Universe eine überragende Bewertung von 7.7 von 10. Damit übertrifft er nicht nur einige der besten MCU-Filme, etwa Avengers 4: Endgame (7.6). Er schlägt tatsächlich alle Marvel-Filme, die seit der Jahrtausendwende außerhalb des übermächtigen MCU erschienen sind:

Deadpool: 7.6

Logan: 7.6

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit: 7.6

X-Men: Erste Entscheidung: 7.3

Spider-Man (2002): 7.0

Venom: 6.5

Spider-Man 2: 6.4

Noch mehr Argumente? 2018 landete A New Universe bei den besten Filmen des Jahres auf Platz 19 - gewählt von der Moviepilot-Redaktion. Die User*innen wählten ihn gar auf Platz 3, vor Avengers: Infinity war.

Bei den Oscars im Jahr darauf gewann das Werk die Auszeichnung für den Besten Animationsfilm, was damals niemanden überraschte.

Noch habt ihr Zeit, diesen vielbeachteten Marvel-Film nachzuholen, der übrigens eine Fortsetzung nach sich ziehen wird.

