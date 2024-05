Noch mehr Damian Hardung: Den Maxton Hall-Star könnt ihr schon jetzt in einer der besten deutschen Serien auf Netflix wiedersehen

Wenn ihr noch nicht genug von Maxton Hall-Star Damian Hardung habt, dann schaut doch mal bei Netflix vorbei. Dort ist der Schauspieler in einer großartigen Serie zu sehen.

Damian Hardung erobert aktuell in Maxton Hall - Die Welt zwischen uns auf Amazon Prime Video die Herzen des internationalen Serienpublikums. Wenn ihr noch nicht genug von dem Schauspieler habt und vor Staffel 2 nach Nachschub sucht, könnte sich ein Blick ins Netflix-Programm lohnen.

Denn dort findet sich eine Serie mit Damian Hardung, die ganz nebenbei auch noch zu den besten deutschen Vertretern des Streamers gehört. Die Rede ist von How to Sell Drugs Online (Fast).

Damian Hardung in How to Sell Drugs Online (Fast): Darum geht es in dem Netflix-Hit

Die Netflix-Serie dreht sich um den 17-jährigen Schüler Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt), der seine Ex-Freundin Lisa (Lena Klenke) zurückgewinnen will. Nach ihrem Auslandsjahr in den USA hat sie mit dem attraktiven Bad Boy und Drogendealer der Schule, Dan Riffert (Damian Hardung), angebandelt. Also wagt sich Moritz in das ihm unbekannte Drogenmilieu, um seinen Kontrahenten auszustechen.

Netflix Danilo Kamperidis, Damian Hardung und Maximilian Mundt in How to Sell Drugs Online (Fast)

Als Technik-Nerd baut Moritz gemeinsam mit seinem besten Kumpel Lenny (Danilo Kamperidis) quasi über Nacht ein Online-Drogenimperium aus seinem Kinderzimmer auf. Das bringt ihm nicht nur ungeahnte Summen an Geld ein, sondern birgt auch jede Menge Gefahren. Unter anderem müssen sich die beiden schon bald mit dem Drogenlieferanten Buba (Bjarne Mädel) herumschlagen ...

How to Sell Drugs Online (Fast) ist großartiges Serien-Programm aus Deutschland

Mit einer Durchschnittswertung von 7,3 von 10 Punkten ist How to Sell Drugs Online (Fast) unter der Moviepilot-Community äußerst beliebt. Der Hybrid aus Coming of Age-Serie, Komödie und Drogen-Thriller gehört jedoch auch für Netflix zu einer der erfolgreichsten deutschen Serien des Streamers, weshalb die Geschichte um Moritz und Co. demnächst bereits ihre 4. Staffel erhalten wird. Wann die neuen Folgen erscheinen, ist aktuell noch nicht bekannt, doch sollen diese voraussichtlich Ende 2024 oder 2025 auf Netflix starten.

Bis dahin könnt ihr Maxton Hall-Star Damian Hardung darin noch heute in 3 Staffeln und 18 Episoden als gutaussehenden Herzensbrecher und unbeholfenen Drogendealer sehen. Und wenn das immer noch nicht genug war, gibt es aktuell auch bei Disney+ Nachschub. Denn in der Fantasy-Serie Pauline hatte Damian Hardung kürzlich einen genialen Gastauftritt ...

Podcast mit Maxton Hall: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Serien-Highlights findet ihr im Mai nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Bridgerton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und vieles mehr.