Gelungene Überraschung: Maxton Hall-Star Damian Hardung hat genialen Gastauftritt in neuer Fantasy-Serie

Wer nach dem Erfolg von Maxton Hall auf der Suche nach weiteren Serien-Auftritten von Damian Hardung ist, muss sein Auge nicht lange schweifen lassen: Nach Amazon und Netflix beehrt er auch eine neue Disney+-Serie.

Die deutsche Romantik-Serie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns bricht bei Amazon Prime * gerade weltweite Rekorde mit ihrer Liebesgeschichte zwischen der armen Stipendiatin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und dem Millionenerben James Beaufort (Damian Hardung). Staffel 2 wurde deshalb längst bestellt. Bevor die Fortsetzung nach einer unerwarteten Dreh-Verzögerung kommt, könnt ihr den Hauptdarsteller aber noch bei seinem gelungenen Gastauftritt in einer anderen frisch erschienenen Serie erleben.

Damian Hardung auf Erfolgskurs: Nach Maxton Hall jetzt auch in neuer Fantasy-Serie bei Disney+

Damian Hardung war schon vor Maxton Hall eine feste Größe unter den deutschen Nachwuchs-Stars: Nach Club der roten Bänder trat er in Filmen wie Das schönste Mädchen der Welt und Auerhaus auf und hatte eine Hauptrolle im Netflix-Hit How to Sell Drugs Online (Fast) inne. Wer die Filmografie des Schauspielers längst durchgeschaut hat, kann sich seit dieser Woche außerdem über weiteren Nachschub freuen. Sein gelungener Gastauftritt ist allerdings ein kleiner Spoiler. Weiterlesen erfolgt für Fantasy-Fans deshalb auf eigene Gefahr.

Amazon Damian Hardung in Maxton Hall

Mit Pauline ist diese Woche eine 6 Episoden lange Fantasy-Serie, die von Netflix verworfen und von Disney+ gerettet wurde, gestartet. Darin wird die titelgebene junge Frau (Sira-Anna Faal) nach einem One-Night-Stand mit dem Teufelssohn Lukas (Ludger Bökelmann) schwanger und muss plötzlich übernatürliche Kräfte und unerwünschte Gefühle für den Satansspross navigieren. Lukas übt den Job als Höllenleiter aber nur ungern aus, nachdem er ihn von seinem verschollenen Bruder Samuel übernommen hat. Und hier kommt Damian Hardung ins Spiel.



Damian Hardung spielt in Pauline den Sohn des Teufels

In Episode 6 von Pauline, dem Finale der 1. Staffel, kann der erste Sohn des Teufels erfolgreich wiedererweckt werden. Und dieser Samuel trägt das Gesicht von Damian Hardung. Hübsch, arrogant und selbstverliebt passt die kurze Gastrolle perfekt ins Rollenschema. Wie amüsant der perfekte Cameo ist, könnt ihr ab sofort selbst herausfinden. Nur so viel: Was im Staffelfinale passiert, könnte ihn als idealen Gegner für eine potenzielle 2. Staffel aufbauen.

Disney+ Damian Hardung als Teufelssohn Samuel in Pauline

Ein schöner Zirkelschluss ist Damian Hardungs Auftritt in Pauline auch deshalb, weil die Serie von den How to Sell Drugs Online (Fast)-Schöpfern und ausführenden Produzenten Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer mit ins Leben gerufen wurde, also jener Netflix-Erfolgsserie, die Hardungs Karriere maßgeblich mitbestimmte. Neben der Staffel 2 von Maxton Hall könnte er also auch hier zurückkehren. Mit Netflix, Amazon und Disney+ war er nun bei jedem großen Streaming-Dienst zu Gast.

Um wem das an leidenden Bad Boys noch nicht reicht: Als Nächstes wird Damian Hardung in bester Twilight-Manier in der deutschen Vampir-Serie Love Sucks zu sehen sein.

