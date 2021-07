Die 15 besten Serien-Rückkehrer 2021: Bald neue Staffeln von The Witcher, Dexter, Cobra Kai & mehr

In diesem Jahr erwarten uns noch neue Staffeln von The Witcher, The Walking Dead und mehr. Hier findet ihr unsere 15 Serien-Highlights bei Netflix, Amazon und Co.

Zahlreiche beliebte Serien von Netflix, Amazon und Co. feiern noch in diesem Jahr ihre Rückkehr. Fans von The Walking Dead, The Witcher, Cobra Kai und mehr können sich auf neue Staffeln und Folgen ihrer Lieblings-Serien freuen.



20 neue Serien-Highlights, auf die wir uns in diesem Jahr noch freuen, haben wir euch bereits in einem Artikel präsentiert. Mit dieser Übersicht wollen wir uns nun den 15 Serien-Rückkehrern widmen, denen wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit Spannung entgegenfiebern.



Serien-Hits auf Netflix sind zurück: The Witcher, Haus des Geldes und mehr

Einige der beliebtesten Netflix-Serien kehren in diesem Jahr mit neuen Staffeln zurück (Stranger Things-Fans müssen sich leider bis 2022 gedulden). Zu den großen Highlights gehören hier die Fortsetzungen der Hits Locke & Key, Sex Education, You und natürlich The Witcher.

The Witcher - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ihr liebt Cobra Kai? Netflix hat euren Ruf nach mehr gehört und bringt noch im 4. Quartal die 4. Staffel an den Start. Fans der Heist-Serie Haus des Geldes müssen hingegen in Staffel 5 vom Professor und seiner Bande Abschied nehmen.

Hier findet ihr eine Übersicht über alle Netflix-Serien, die euch 2021 mit neuen Staffeln beglücken.

Serien-Rückkehr 2021: American Crime Story - Staffel 3

© FX American Crime Story

Serie : American Crime Story

: American Crime Story Start : am 7. September 2021 bei FX / deutscher Start bei Disney+: TBA

: am 7. September 2021 bei FX / deutscher Start bei Disney+: TBA Warum wir uns freuen: Die stargespickte Anthologie-Serie begeisterte bereits mit Geschichten um den Prozess von O.J. Simpson und den Mord an Gianni Versace. Nach 3 Jahren ist die Wartezeit auf neue Folgen endlich vorbei. Die 3. American Crime Story widmet sich dem politischen Skandal um Bill Clinton und Monica Lewinsky und weckt erneut mit einem tollen Cast die Vorfreude. Mit dabei sind u.a. Clive Owen (Clinton), Beanie Feldstein (Lewinsy), Edie Falco (Hillary Clinton) und Sarah Paulson (Linda Tripp).

Serien-Rückkehr 2021: American Horror Story - Staffel 10

© FX American Horror Story

Serie : American Horror Story

: American Horror Story Start : am 25. August 2021 bei FX / deutscher Start bei Disney+: TBA

: am 25. August 2021 bei FX / deutscher Start bei Disney+: TBA Warum wir uns freuen: Die 2011 gestartete Kult-Serie feiert in diesem Jahr 10. Jubiläum. Unter dem Titel Double Feature erwarten uns gleich zwei (Mini-)Staffeln in einer, denn American Horror Story Staffel 10 wird erstmals zwei Horror-Geschichten erzählen. Die Handlung bleibt wie gewohnt im Vorfeld geheim. Aber das Poster lässt bereits Sirenen-Grusel und Alien-Terror in den neuen Folgen vermuten.

Serien-Rückkehr 2021: Brooklyn Nine Nine - Staffel 8

© NBC Brooklyn Nine-Nine

Serie : Brooklyn Nine-Nine

: Brooklyn Nine-Nine Start : am 12. August 2021 bei NBC

: am 12. August 2021 bei NBC Warum wir uns freuen: Vieles wird sich verändern in der 8. Staffel der kultigen Polizei-Comedy Brooklyn Nine-Nine, die zugleich die Geschichten rund um Jake, Amy, Captain Holt und den Rest des 99-Teams beendet. Kreative Veränderungen und der bevorstehende Abschied lassen uns den 10 finalen Episoden mit Spannung entgegenfiebern.

Brooklyn Nine-Nine - S08 Trailer (English) HD

Serien-Rückkehr 2021: Carnival Row - Staffel 2

© Amazon Prime Video Carnival Row

Serie : Carnival Row

: Carnival Row Start : noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video

: noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video Warum wir uns freuen: Die 1. Staffel der düsteren Steampunk-Fantasy-Serie mit Cara Delevingne und Orlando Bloom überzeugte mit einer außergewöhnlichen Fantasy-Welt, in der übernatürliche Kreaturen wie Feen und Faune als Flüchtlinge in die viktorianische Stadt Burgue kommen. Schon 2 Jahre warten wir auf ein Wiedersehen mit Philo und Vignette. Bald geht es endlich zurück in die Welt von Tirnanoc.

Serien-Rückkehr 2021: Dexter - Staffel 9

© Showtime Dexter

Serie : Dexter

: Dexter Start : in Herbst 2021 bei Showtime

: in Herbst 2021 bei Showtime Warum wir uns freuen: Acht Jahre nach dem kontroversen Serienende kehrt unser Lieblings-Serienkiller Dexter Morgan für ein Revival zurück, das uns ein versöhnlicheres Ende verspricht. In Dexter Staffel 9 erwartet uns nicht nur ein neues Setting, sondern auch die unerwartete Rückkehr eines Kult-Killers.

Dexter - S09 Teaser Trailer Around Town (English) HD





Serien-Rückkehr 2021: Succession - Staffel 3

© HBO Succession

Serie : Succession

: Succession Start : im Herbst 2021 bei HBO

: im Herbst 2021 bei HBO Warum wir uns freuen: In Succession zerfleischen sich reiche und narzisstische Menschen gegenseitig – und das macht mächtig Spaß. Nach einer langen Pause kehrt die einflussreiche New Yorker Familie Roy rund um Oberhaupt Logan zurück und lässt uns teilhaben am fiesen Machtspiel hinter den Kulissen des Medienkonzerns Waystar Royco.

Succession - S03 Teaser Trailer (English) HD

Serien-Rückkehr 2021: The Expanse - Staffel 6

© Amazon Prime Video The Expanse

Serie : The Expanse

: The Expanse Start : voraussichtlich im Winter 2021 bei Amazon Prime Video

: voraussichtlich im Winter 2021 bei Amazon Prime Video Warum wir uns freuen: Die beste Science-Fiction-Serie des letzten Jahre soll 2021 in die finale Staffel starten und den Konflikt im Sonnensystem nach 6 Staffeln beenden. Obwohl die Romanvorlage noch 3 weitere Bände bereithält, werden wir uns vorzeitig von der Rocinante-Crew verabschieden müssen. Eine letzte Schlacht um das interstellare Ringsystem wird die Zukunft der Menschheit entscheiden.

Serien-Rückkehr 2021: The Morning Show - Staffel 2

© Apple TV+ The Morning Show

Serie : The Morning Show

: The Morning Show Start : am 17. September 2021 bei Apple TV+

: am 17. September 2021 bei Apple TV+ Warum wir uns freuen: Das Apple TV+ Original mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen war einer der größten Serien-Überraschungen 2019. Nach längerer Pause geht es im September endlich weiter mit den faszinierenden Ränkespielen hinter den Kulissen der The Morning Show.

The Morning Show - S02 Teaser Trailer (English) HD

Serien-Rückkehr 2021: The Walking Dead - Staffel 11

© AMC The Walking Dead

Serie : The Walking Dead

: The Walking Dead Start : am 22. August 2021 bei AMC / deutscher Start: TBA

: am 22. August 2021 bei AMC / deutscher Start: TBA Warum wir uns freuen: Das populäre Zombie-Drama steuert unaufhaltsam auf das Ende zu. Die ersten 8 von 24 finalen Episoden sind diesen Sommer zu sehen und stellen uns die mysteriöse Riesen-Gemeinschaft des Commonwealth vor. Wir sind gespannt, ob das letzte Kapitel all unsere Wünsche für das The Walking Dead-Ende erfüllen kann.

The Walking Dead - S11 Teaser Trailer HD

Die 25 größten Serien-Highlights 2021: Was startet noch dieses Jahr bei Netflix und Co.?

Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien und Staffeln, die uns in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das von Hawkeye über Das Rad der Zeit bis zu neuen Staffeln von Dexter, Cobra Kai und mehr bei Disney+, Sky, Amazon, Netflix, Apple TV+ und Co. jede Menge Streaming-Tipps.

