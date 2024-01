Nur 555 Stück existieren: Jetzt einen der bildgewaltigsten und brutalsten Superheldenfilme in extrem limitierter Edition sichern

Watchmen gehört nicht nur zu den besten Superheldenfilmen, selten ist eine Comic-Adaption so brutal und bildgewaltig wie diese. In der streng limitierten Collector's Edition des Films gibt es eine Büste von Rorschach.

Watchmen zählt zu den besten Superhelden-Filmen, was auch an dem düsteren Setting und den gebrochenen Figuren liegt, die ihrer Zeit voraus waren. Zack Snyder hat diese Atmosphäre aus der Comicvorlage von Alan Moore gekonnt übernommen.

Am 31. Januar erscheint Watchmen in einer streng limitierten Collector's Edition und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Bei Amazon * liegt der Preis aktuell noch höher als bei Saturn *, könnte aber in den nächsten Tagen noch angepasst werden.

Das enthält die Collector's Edition von Watchmen

Die Rorschach Bust Edition erscheint in einer limitierten Auflage von 555 Exemplaren und wird zusammen mit Nameless, Warner und dem Vertrieb von Jakob veröffentlicht. Neben einem 32-seitigem Booklet ist auch eine 8 kg schwere Rorschach-Büste enthalten. In dem Mediabook befinden sich 5 Discs.

Den Ultimate Cut gibt es auf 4K UHD und Blu-ray. Die Kinofassung könnt ihr euch ebenfalls auf Blu-ray anschauen. Ebenfalls ist der Bonusfilm Tales of the Black Freighter inkl. Under the Hood auf einer Disc enthalten.

Saturn Die Collectors Edition von Watchmen hat einiges zu bieten.

Das Bonusmaterial von Watchmen

Das Phänomen: Der Comic, der die Comics änderte

Wahre Superhelden, echte Wächter

Virale Videos

11 Videojournale/Webisodes

Desolation Row Music Video von My Chemical Romance

Watchmen wird zum zweiten Mal neu aufgelegt

Zehn Jahre nach Erscheinen des Films wurde Watchmen 2019 für die gleichnamige Serie adaptiert, die nicht ganz so stark an die Comicvorlage angelehnt ist. Richtig düster und brutal soll es dann aber wieder mit dem. Das R-Rating dürfte wohl für die gewohnte Watchmen-Härte garantieren.

Nicht nur wir finden, dass Watchmen einer der besten Superhelden-Filme ist. Auch Erfolgsregisseur Christopher Nolan hält große Stücke auf die Adaption. Ein paar Jahre zuvor hat er mit der Batman-Reihe die Qualität von DC-Verfilmungen wieder ganz nach oben gebracht. Wie der Hollywood Reporte r berichtete, schrieb Nolan:

Ich habe immer gedacht, dass Watchmen seiner Zeit voraus war. Die Idee eines Superhelden-Teams, das sich auf so brillante Weise untergräbt, gab es bisher nicht in Filmen.

