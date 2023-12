Viel zu wenige wissen, dass man noch 5 Tage einen der besten Western aller Zeiten umsonst streamen kann – er startete eine legendäre Trilogie

In der ZDF Mediathek gibt es nur noch für kurze Zeit ein Western-Meisterwerk zu streamen, das den Grundstein für eine Kult-Trilogie legte. Quentin Tarantino kann den Film gar nicht genug loben.

1963 war ein Poncho nur ein Poncho. Dann kam 1964 Für eine Handvoll Dollar in die Kinos, und die Welt war eine andere. Jeder wollte sich per Poncho in Clint Eastwood verwandeln, der Hype des Italo-Western war geboren und die Filmlandschaft nicht mehr dieselbe. In der ZDF Mediathek gibt es das Meisterwerk noch bis zum 10. Dezember 2023 zu streamen.

Western-Meisterwerk begründete Kult-Trilogie: Quentin Tarantino liebt es über alles

Für eine Handvoll Dollar dreht sich um einen namenlosen Fremden (Eastwood), der die brutalen Banden einer mexikanischen Kleinstadt gegeneinander ausspielt. Die Story orientiert sich stark am japanischen Klassiker Yojimbo, der Leibwächter von Akira Kurosawa.

Schaut euch hier den Trailer zu Für eine Handvoll Dollar an:

Für eine Handvoll Dollar machte Eastwood zum Star, den Italo-Western salonfähig und hinterließ einen derart tiefen kulturellen Abdruck, dass er auch fast 60 Jahre später bei Millionen von Fans als Kultfilm gilt. Regisseur Sergio Leone drehte anschließend mit Eastwood die Western Für ein paar Dollar mehr und Zwei glorreiche Halunken, die heute als Dollar-Trilogie bezeichnet werden.

Zu den vielen Fans des Meisterwerks gehört unter anderem Quentin Tarantino, der den Western bei einer Rede als "Geburt des modernen Filmemachens" feierte. Dem Star-Regisseur zufolge habe der Film unter anderem die Inszenierung von Genre-Momenten und den Umgang mit dem Soundtrack geprägt wie kaum ein zweiter.

