Nur 8 Monate nach Kinostart jetzt schon auf Netflix: Einer der besten deutschen Filme 2023 stürmt Top 10

Letztes Jahr meldete sich Markus Goller nach dem großartigen 25 km/h mit einer neuen Tragikomödie im Kino zurück. Jetzt könnt ihr den Film bei Netflix streamen.

Gute Mainstream-Komödien aus Deutschland? Gibt es das? Markus Goller hat sich als vielversprechender Kandidat erwiesen, wenn es darum geht, tragische Geschichten mit humorvoller Note auf die große Leinwand zu bringen. Sein bisher bester Film: das extrem kurzweilige Road-Movie 25 km/h mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger.

Letztes Jahr schickte er direkt die nächste Tragikomödie hinterher. One for the Road erzählt von einem jungen Mann, der seine Alkoholsucht nicht in den Griff bekommt. Goller ist sich des Ernsts der Thematik bewusst. Das bedeutet allerdings nicht, dass sein Film deswegen nicht unterhaltsam sein kann – gerade bei diesen Stars.

Die berührende Tragikomödie One for the Road begeistert vor allem mit Frederick Lau und Nora Tschirner

Frederick Lau und Nora Tschirner spielen die Hauptrollen in One for the Road. Sie sind das größte Argument, was für den Film spricht. Lau verkörpert den Bauleiter Mark, der nicht vom Alkohol wegkommt. Tschirner findet sich in der Rolle von Helena wieder, die einen Schritt weiter ist und versucht, ihre Sucht in den Griff zu bekommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu One for the Road schauen:

Mit 6,5 von 10 Punkten kommt der Balanceakt zwischen unbeschwertem Feel-Good-Film und erstem Drama überdurchschnittlich gut für eine deutsche Komödie bei der Moviepilot-Community an. Zum Kinostart haben wir aufgrund der tollen Chemie zwischen Lau und Tschirner eine Empfehlung für One for the Road ausgesprochen.

Unsere Schwesternseite FILMSTARTS geht in ihrer Besprechung sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnet den Film als deutsche Antwort auf Billy Wilders Das verlorene Wochenende (OT: The Lost Weekend). Der Filmklassiker aus dem Jahr 1947 erzählt von einem alkoholkranken Schriftsteller. Dafür gibt es stolze 4 von 5 Sternen.

Neu bei Netflix und direkt in den Stremaing-Charts: One for the Road belegt Platz 3 der beliebtesten Filme

Wenn ihr euch selbst von One for the Road überzeugen wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix tun. Seit Kurzem befindet sich der Film im Angebot des Streaming-Diensts – und das mit großem Erfolg. Aktuell steht One for the Road auf Platz 3 der beliebtesten Filme bei Netflix in Deutschland. Wir sind gespannt, ob er noch weiter klettern kann.