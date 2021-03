Nur bei Amazon: Einer der besten Sci-Fi-Filme entwirft eiskalte Zukunftsvision - jetzt als luxuriöse Blu-ray-Edition

Bei Amazon ist jetzt ein absolutes Science-Fiction-Meisterwerk verfügbar. Die schicke Blu-ray ist ein Muss für jeden Filmfan. Warum, erfahrt ihr hier.

Die ausgehenden 90er Jahre brachten einige der besten, düstersten und tiefsinnigsten Science-Fiction-Filme hervor. Matrix, Dark City, Das 5. Element, Starship Troopers, eXistenZ - und Gattaca. Letzteren könnt ihr euch in einer besonders schicken Aufmachung ins Regal stellen.

Amazon bietet jetzt ein neues, top-ausgestattetes Steelbook zu Gattaca * an.

* an. Am 8. April 2021 erscheint der Film.

erscheint der Film. Ihr könnt ihn schon jetzt vorbestellen.

Warum gehört Gattaca zu den besten Sci-Fi-Filmen und in jede Filmsammlung?

Über 2 Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von Gattaca sind die Fragen und Ideen des Films immer noch aktuell. Genetische Optimierungen vor der Geburt werden immer greifbarer, die ethischen Diskussionen dazu hitziger.

Regisseur Andrew Niccol fängt die Welt, in der das alles bereits zur Tagesordnung gehört, mit eiskalten, schattigen Bildern ein. Er überträgt seine Ästhetik auf die Menschen, die zu unempathischen Eiszapfen erfroren sind. Eine perfekte Gesellschaft ist eine grausame Gesellschaft.

Sci-Fi-Meisterwerk: Worum geht es in Gattaca?

In nicht allzu ferner Zukunft ist es möglich, bereits vor der Geburt eines Menschen alle erdenklichen Merkmale wie Größe, Haarfarbe etc. anpassen zu können. Krankheiten und andere negative Begleiterscheinungen werden sofort ausgemerzt.

So teilt sich die Gesellschaft auf in natürlich und künstlich gezeugte Menschen, wobei die künstlich gezeugten, also genetisch perfekten Menschen über allen anderen stehen. Vincent Freeman (Ethan Hawke) ist ein natürlicher Mensch und nimmt die Identität eines "Validen" an. Uma Thurman spielt eine weitere Hauptrolle neben Jude Law.

Was bietet die Edition von Gattaca?

Auf der 4K-UHD-Scheibe kriegt ihr eine komplett neue 4K Restaurierung vom originalen Kameranegativ, wie Blu-ray-Disc.de berichtet .

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.

