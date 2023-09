Nur bei Netflix: Die Nami-Darstellerin hat 2 Jahre vor One Piece in einer starken Horror-Trilogie die Schwester eines Stranger Things-Stars gespielt

Euch kommt die One Piece-Darstellerin von Nami bekannt vor? Sie war bei Netflix bereits in einer unterhaltsamen Horror-Reihe zu sehen. Darin kämpft sie mit einem Stranger Things-Star gegen Killer im Ferienlager.

Als Nami in der Netflix-Serie One Piece wurde sie schlagartig einem breiten Publikum bekannt. Wer bereits länger bei Netflix unterwegs ist und Horror mag, der hat die Schauspielerin Emily Rudd bestimmt schon in einer anderen Netflix-Produktion gesehen. Sie spielte eine Hauptrolle in Netflix' Horror-Reihe Fear Street.

2 Jahre vor One Piece: Emily Rudd spielt die Schwester von Stranger Things-Star in Fear Street 2

Netflix' Fear-Street Trilogie umfasst drei Teile, die in verschiedenen Jahrzehnten spielen. Die Geschichte beginnt in Fear Street - Teil 1: 1994 mit einer Mordserie in einer von Serienkillern geplagten Kleinstadt. In Fear Street - Teil 2: 1978 erfahren wir mehr über die Vergangenheit der Charaktere und in Fear Street - Teil 3: 1666 geht es an die Wurzel allen Übels.

Netflix Emily Rudd und Sadie Sink in Fear Street - Teil 2: 1978

Fear Street - Teil 2: 1978 ist das Trilogie-Highlight, wenn es nach der Moviepilot-Wertung geht. Das ist sicherlich auch der Chemie zwischen Emily Rudd und ihrer Serien-Schwester Sadie Sink zu verdanken. Die beiden sind als Schwestern Cindy und Ziggy Berman in den Hauptrollen zu sehen. Der Film beginnt 1994, wo die erwachsene Version von Ziggy (Gillian Jacobs) erzählt, was mit ihr und ihrer Schwester Cindy 1978 im Ferienlager geschah.

Sadie Sink kennt ihr als Max aus Stranger Things, wo sie zuletzt in Staffel 4 in ein paar der besten Szenen der Serie zu sehen war.

One Piece trifft Stranger Things: Im Trailer zu Fear Street - Teil 2 seht ihr die beiden gegen die Killer antreten

Fear Street Teil 2 1978 - Trailer (Deutsch) HD

Sadie Sink und Emily Rudd sind übrigens auch im dritten Teil dabei, der im Jahr 1666 spielt. Darin sind sie in etwas kleineren Rollen ebenfalls als Schwestern zu sehen. Diesmal heißen sie Abigail und Constance.



Netflix Emily Rudd und Sadie Sink in Fear Street - Teil 3: 1666

Alle drei Fear Street-Teile könnt ihr exklusiv bei Netflix streamen, genau wie One Piece und Stranger Things. Die 2. Staffel von One Piece mit Emily Rudd und die 5. Staffel von Stranger Things mit Sadie Sink sind bereits in Planung.

Für Fans der Fear Street-Reihe gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Eine Fortsetzung, die ebenfalls auf R.L. Stines Jugendbüchern basiert, ist in Planung. Stine hat 51 Bände geschrieben, insofern ist genug Material zur Verfilmung vorhanden. Wenn ihr die Roman-Reihe antesten möchtet, macht ihr das am besten mit dem Doppelband Fear Street - Der Anfang *.

Podcast für One Piece-Fans: Die deutsche Ruffy-Stimme im Interview zur Netflix-Serie

Wenn ihr mehr über One Piece erfahren möchtet, haben wir genau die richtige Podcast-Folge für euch. Wir sprechen mit der deutschen Anime- und Live-Action-Stimme von Monkey D. Ruffy höchstpersönlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit über 20 Jahren leiht Sychronsprecher Daniel Schlauch dem Strohhut-Piraten Ruffy seine Stimme. Im Podcast spricht er mit uns über seine Arbeit an der Netflix-Adaption und verrät, warum er den Job beinahe abgesagt hätte. Zudem diskutieren wir über unsere Highlights aus Netflix’ One Piece.