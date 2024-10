Nur noch 3 Tage bei Netflix: Einer der berührendsten deutschen Filme der letzten Jahre

Das wahre Leben so abzubilden, verlangt eine sehr gekonnte Inszenierung. Gelingt diese, wie in unserem heutigen Streaming-Tipp bei Netflix, erwartet uns ein ebenso berührender wie warmherziger Film.

Menschenleben sind kompliziert. Sie stecken voller Widersprüche, Herausforderungen und Konflikte mit unseren Mitmenschen. Diese Komplexität in all ihrer Wut, ihren Enttäuschungen, aber auch der Hoffnung und liebevollen gemeinsamen Lösungen darzustellen – das muss man erst einmal schaffen.

Karoline Herfurth zeigt als Schauspielerin und Regisseurin großes Einfühlungsvermögen genau dafür. Aus Sicht von fünf grundverschiedenen Frauen zeigt sie in Wunderschön die Herausforderungen, vor die diese täglich gestellt werden – besonders hinsichtlich ihrer Körper. Das Ergebnis ist klug gedacht, witzig und emotional geschrieben und absolut sehenswert. Leider verschwindet der Film sehr bald bei Netflix.

In Wunderschön bei Netflix müssen fünf Frauen sich selbst wiederfinden

Die Beziehung zum eigenen Körper und zum eigenen Selbst ist eine schwierige Sache. Gerade als Frau ist es oft unmöglich, mit allen von Schönheitsindustrien, der Gesellschaft und Mitmenschen auferlegten Idealen mitzuhalten. Die perfekte Mutter, das perfekte Lustobjekt, die perfekte, immer glückliche Partnerin – und das alles im perfekten Körper. Ganz einfach, oder? Natürlich nicht.

Die Realität sieht anders aus: Leyla (Dilara Aylin Ziem) wird in der Schule für ihre Statur gemobbt. Julie (Emilia Schüle) fehlt als Model angeblich "das gewisse Etwas", doch keiner sagt ihr, was. Fraukes (Martina Gedeck) Ehe steckt nach Jahrzehnten in der Krise und sie fühlt sich unattraktiv. Sonja (Herfurth) hat nach zwei Geburten gar kein Körpergefühl mehr, erst recht kein gutes.

Währenddessen sucht Vicky (Nora Tschirner) plakativ definitiv nicht nach der großen Liebe – und wird trotzdem irgendwie enttäuscht. Sie alle haben ihr Päckchen zu tragen, eine Rolle zu spielen und merken: Es muss sich etwas verändern. Denn das kann nicht auf Dauer die Realität sein.

Streaming-Tipp bei Netflix: Wunderschön ist eine berührende wie wichtige Geschichte voller Hoffnung

In Wunderschön kann sich sicher jede Frau wiederfinden. Reale Ideale werden aufgedeckt und schonungslos eben als das dargestellt, was sie – übrigens nicht nur für Frauen – sind: Probleme. Freude stehlende, Unsicherheiten schürende, Spannungen erzeugende Probleme.

Eine der großen Stärken von Karoline Herfurths Wunderschön ist die Nähe zum Alltag, die in jeder Minute des Films spürbar ist. Die hier eingefangenen Schicksale ereignen sich so tagtäglich überall in Deutschland, überall auf der Welt. Das ist roh und nicht romantisiert. Das ist absolut nachvollziehbar gespielt und richtig stark in Szene gesetzt. Doch noch viel wichtiger als das: Es steckt Hoffnung darin.

So aussichtslos das Leben in solchen Situationen oft erscheinen mag – es gibt immer einen Schritt nach vorn. Auch wenn er ins Ungewisse führt. Und hier kommen unsere Mitmenschen ins Spiel. Mit einem versöhnlichen Blick auf Gemeinschaft, Solidarität und all die Freund:innen und Partner:innen, die das Leben so viel schöner machen, wirkt auch die Aussicht in die Zukunft nicht mehr so schrecklich.

So bringt Wunderschön uns zum Lachen über so manche Absurdität, rührt zu Tränen und macht gerechtfertigt wütend. Ein Gefühlsmix wie das Leben eben. Wer das noch bei Netflix im Streaming-Abo erleben will, muss schnell sein: Am 2. November verschwindet Wunderschön dort.