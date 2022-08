Nur noch kurz bei Netflix: Einer der besten Filme aller Zeiten sollte ursprünglich 6 Stunden (!) dauern

Netflix wirft bald eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte raus. Das einzigartige Gangster-Drama sollte ursprünglich 6 Stunden lang sein.

Der Gangster-Film ist mittlerweile fast 100 Jahre alt. Eines der großartigsten Beispiele des Genres gibt es bei Netflix, aber nicht mehr lange: Es war einmal in Amerika ist ein 229-minütiges, blutiges, blendend schönes, aber auch umstrittenes Epos über Liebe, Verrat und Freundschaft. Dabei sollte der Film eigentlich noch viel länger sein.

Epochales Gangster-Meisterwerk im TV: Der ursprüngliche Plan war ein 6 Stunden-Epos

Wie etwa Den of Geek beschreibt, wollte Regisseur Sergio Leone seinen Meilenstein in zwei Teilen zu je drei Stunden veröffentlichen. Die mitreißende Geschichte um die Freunde Noodles (Robert De Niro), Max (James Woods) und ihre Gangster-Laufbahn wäre so womöglich noch epischer geworden.

Episch: Schaut euch den englischen Trailer zu Es war einmal in Amerika an

Once Upon A Time In America - Trailer (English)

Schließlich verwarf er den Plan und schnitt den Film herunter. Doch selbst die ungleich kürzere europäische TV-Fassung von 229 Minuten war seinen Geldgebern noch zu lang. Es geschah ein Debakel.

Denn auch wenn Filmliebhaber die längere Fassung eines Regisseurs häufig für die definitive Werk-Version halten, laufen Verleiher und Kinoketten dagegen oft Sturm: Überlange Filme bedeuten weniger Vorführzeiten pro Tag und damit auch weniger Geld.

Einer der besten Filme aller Zeiten wurde in einer Version von den Kritikern gehasst

Wohl aus diesem Grund schnitten die Produzenten der Ladd Company Leones neue Version von 229 Minuten noch einmal ohne dessen Zustimmung auf zwei Stunden und 19 Minuten herunter, ordneten alle Szenen chronologisch an und brachten ihn so in die US-Kinos. Entgegen der europäischen Fassung, die 15-minütigen Dauerapplaus bei der Premiere auslöste (via Esquire ), wurde die amerikanische Schnittfassung von der Kritik zerfetzt (via New York Post ).

Da ist es beruhigend, dass die längere 229 Minuten-Version heute auf DVDs und im TV als definitive Fassung gilt und entsprechend weiter verbreitet ist. Es sind vielleicht keine sechs Stunden. Aber auch so lässt einer der besten Filme aller Zeiten euch bestimmt völlig sprachlos zurück.

Wann verschwindet Es war einmal in Amerika von Netflix?

Es war einmal in Amerika ist noch bis zum 31. August 2022 bei Netflix verfügbar. Neben De Niro und Woods gehören außerdem noch Jennifer Connelly (Requiem for a Dream) und Joe Pesci (GoodFellas) zur Besetzung.

Hättet ihr Es war einmal in Amerika gern in der 6 Stunden-Version gesehen?