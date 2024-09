Nur noch kurz bei Netflix: Einer der größten Kultfilme überhaupt, den wirklich jeder Filmfan gesehen haben muss

Im Netflix-Abo könnt ihr noch wenige Tage einen absoluten Kultfilm streamen. Damals ist er sogar gefloppt, doch mittlerweile gilt er als vielschichtiger Klassiker.

In den meisten Listen mit den besten Filmen der letzten 25 bis 30 Jahre taucht weiter oben oft Fight Club auf. Mit dem Mix aus Thriller-Drama, Kritik am Konsumwahn im Kapitalismus und Satire auf Männlichkeitsideale ist Regisseur David Fincher ein viel diskutierter moderner Klassiker gelungen. Das sahen aber nicht alle von Anfang an so.

Im Netflix-Abo könnt ihr Fight Club gerade noch bis zum 14. September 2024 streamen, dann fliegt der Kultfilm aus der Flat.

Pflichtprogramm für jeden Filmfan: Darum geht es in Fight Club bei Netflix

Die Story des Kultfilms dreht sich um einen namenlosen Protagonisten (Edward Norton), der unter einer starken Schlafstörung leidet. Nachdem er auf den charismatischen Geschäftsmann Tyler Durden (Brad Pitt) trifft, ziehen beide zuerst verschiedene krude Geschäfte durch. Dazu zählt zum Beispiel der Handel mit Seife, die aus entsorgtem abgesaugtem Fett von Schönheitskliniken hergestellt wurde.

Irgendwann eröffnen die Hauptfigur und Tyler einen geheimen Untergrund-Kampf-Verein, dem sich immer mehr Männer anschließen. Hinter dem Fight Club steckt anscheinend eine viel größere und gefährlich angelegte Aktion, die dem Protagonisten langsam über den Kopf wächst.

Fight Club wurde erst später zum Kultfilm

Mit einem Budget von 69 Millionen Dollar spielte der Film in den USA anfangs nur 32 Millionen Dollar ein. Insgesamt kam der Streifen laut Box Office Mojo weltweit auf rund 100 Millionen Dollar, was finanziell immer noch enttäuschend war. Erst als er später auf DVD erschienen ist, wurde Fight Club wiederentdeckt und langsam zum Kultfilm.

Fight Club streamt noch bis zum 14. September 2024 im Netflix-Abo. Danach könnt ihr den Film bei Disney+ jederzeit weiterhin in der Flat schauen.

