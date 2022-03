Star Wars: Wer sind die Inquisitors? Alle Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt

Obi-Wan Kenobi bringt nicht nur Ewan McGregors Jedi auf Disney+ zurück. Im ersten Trailer zur neuen Star Wars-Serie haben sich einige spannende Figuren versteckt. Wir erklären Inquisitor Reva und alle weiteren Figuren.

Am Mittwoch wurde neben den ersten Bildern aus der Obi-Wan Kenobi-Serie auch ein Trailer veröffentlicht, der uns das Geschehen in der neuen Star Wars-Serie auf Disney+ näher vorstellt. Zum ersten Mal seit 2005 sehen wir Ewan McGregor wieder im Gewand eines Jedi. Auf Tatooine wacht er über den jungen Luke Skywalker.

Hier könnt ihr Das Buch von Boba Fett direkt streamen Zu Disney+ Jetzt bei Disney+

Wie der Trailer verrät, ist Obi-Wan allerdings nicht allein auf dem Wüstenplaneten. Schon bald bekommt er Gesellschaft von einigen zwielichtigen Figuren, die es auf die Überlebenden der Order 66 abgesehen haben. Wir haben alle wichtigen Star Wars-Figuren aufgelistet, die in dem knapp zweiminütigen Video zu sehen sind.

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Obi-Wan Kenobi

© Disney Nach 17 Jahren kehrt Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi zurück

In Obi-Wan Kenobi darf vor allem eine Figur nicht fehlen: Obi-Wan Kenobi. Laut McGregor befindet sich dieser zur Beginn der Serie an einem düsteren Punkt in seinem Leben. Selbst zehn Jahre nach die Die Rache der Sith ist er über sein Versagen noch nicht hinweg. Umschrieben wird Obi-Wan als gebrochener Jedi, der die Hoffnung verloren hat. Entsprechend niedergeschlagen sind McGregors Blicke im Trailer.



Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Luke Skywalker

© Disney Der junge Luke Skywalker liebt das Fliegen genauso wie sein Vater

Trotz Niederlage hat Obi-Wan eine neue Bestimmung: Er beschützt den jungen Luke Skywalker, den wir auch direkt zu Gesicht bekommen. Lucasfilm macht kein großes Geheimnis aus dem Auftritt der Figur. Luke taucht kurz im Trailer auf und erinnert mit seiner Begeisterung fürs Fliegen an Anakin, seinen Vater, in Die dunkle Bedrohung. Man kann förmlich hören, wie er "Now this is podracing!" schreit.

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Owen Lars

© Disney Joel Edgerton macht sich als Onkel Owen Sorgen um den jungen Luke

Luke und Tatooine? Da kann die Lars-Familie nicht weit sein. Dass Tante Beru (Bonnie Piesse) und Onkel Owen (Joel Edgerton) ein Teil der Obi-Wan-Serie sein werden, steht schon länger fest. Ausgehend vom Trailer scheint Owen sogar eine große Rolle in der Serie einzunehmen. Vielleicht erfahren wir, wie er sich mit dem alten Ben verkracht. Auf diesen Konflikt nimmt später auch Krieg der Sterne Bezug.

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Der Großinquisitor

© Disney Rupert Friend erweckt den Großinquisitor aus Star Wars Rebels zum Leben

Der Großinquisitor stammt aus der Animationsserie Star Wars Rebels und untersteht Darth Vader. Er ist mit der Dunklen Seite der Macht vertraut und besitzt ein rotierendes Lichtschwert mit zwei Klingen, das für einige furiose Actionszenen sorgen dürfte. Es ist das erste Mal, dass der furchteinflößende Jedi-Jäger in einem Live-Action-Projekt auftaucht. Gespielt wird er von Homeland-Star Rupert Friend.

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Inquisitor Reva

© Disney Moses Ingram mischt als Inquisitorin Reva Tatooine auf

Die erste neue Figur, die uns der Trailer vorstellt: Moses Ingram, bekannt aus der Netflix-Serie Das Damengambit, spielt Inquisitorin Reva. Die rücksichtslose wie ehrgeizige Gegenspielerin legt sich im Verlauf der Serie mit Obi-Wan an und kommt dem jungen Luke Skywalker erschreckend nahe, wenn sie auf Tatooine den traurig dreinblickenden Owen in die Mangel nimmt. Auch auf dem neuen Planeten Daiyu ist sie zugegen.

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Der fünfte Bruder

© Disney Sung Kang spielt die Live-Action-Version des Fünften Bruders

Auf Daiyu sehen wir zudem den Fünften Bruder. Der mürrische Inquisitor stammt ebenfalls aus Star Wars Rebels. Sung Kang, der als Han in der Fast & Furious-Reihe seine bisher größte Rolle spielte, schlüpft in das ikonische Outfit der Figur, das aus einem Samuraifilm stammen könnte. Daiyu erinnert derweil an die Testaufnahmen der nie verwirklichten Serie Star Wars: Underworld und wurde Hongkong nachempfunden.

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Imperiale Offizierin Tia

© Disney Indira Varma als imperiale Offizierin in Obi-Wan Kenobi

Für einen kurzen Augenblick huscht im Trailer Indira Varma durchs Bild. In Game of Thrones mischte sie als Ellaria Sand den Kampf um den Eisernen Thron auf. Jetzt tritt sie in imperialer Uniform in Erscheinung und verkörpert eine Figur namens Tia. Sehr viel mehr ist über ihre Rolle nicht bekannt. Wir können also spekulieren: Steht sie treu im Dienst des Imperators oder haben wir es mit einer Überläuferin zu tun?

Star Wars-Figuren im Obi-Wan-Trailer erklärt: Ein neuer Droide

© Disney Ein neuer Droide stellt sich im Star Wars-Universum vor

Keine neue Star Wars-Geschichte ohne einen neuen Droiden: Nachdem wir in den letzten Jahren K-2SO und L3-37 kennengelernt haben, präsentiert uns Obi-Wan Kenobi einen Droiden, der offenbar Ned heißt. Zumindest steht das in Aurebesh auf seiner Hülle geschrieben. Wer ihn spricht, wissen wir nicht. Ein Blick in den Cast spuckt drei mögliche Kandidaten aus: Kumail Nanjiani, O’Shea Jackson Jr. oder Benny Safdie.

Wo ist Darth Vader im Trailer zu Obi-Wan Kenobi geblieben?

Der Obi-Wan-Trailer zeigt uns viele vertraute Figuren. Ein wichtiger Name fehlt allerdings: Darth Vader. Zwar deuten bedrohliche Atemgeräusche auf die Ankunft des legendären Bösewichts hin. Auf die ersten bewegten Bilder von Hayden Christensens großer Star Wars-Rückkehr müssen wir uns aber noch gedulden. Immerhin gibt es ein Szenenbild.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Interview mit Entertainment Weekly verrät Christensen, dass wir "einen sehr mächtigen Darth Vader" sehen werden. Showrunner Joby Harold ergänzt, dass sich Vader wie ein großer Schatten über die Ereignisse der Serie legt.

Wann startet Obi-Wan Kenobi auf Disney+?

Allzu lange müssen wir nicht mehr warten. Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Inszeniert wurden die von Deborah Chow, die auch schon bei zwei Folgen von The Mandalorian die Regie übernommen hat.

Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Auf welche Star Wars-Figur freut ihr euch am meisten in der Obi-Wan-Serie?