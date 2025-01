Offiziell bestätigt: Die kontroverseste Figur aus Der Schuh des Manitu kehrt in Teil 2 zurück

Vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer zu Das Kanu des Manitu veröffentlicht. In dem ist für einen ganz kurzen Augenblick auch die umstrittenste Figur des Originals zu sehen.

Dieses Jahr wird Der Schuh des Manitu auf der großen Leinwand fortgesetzt. Mehr als zwei Dekaden sind seit dem Original vergangenen, was auch bedeutet, dass sich die Welt gewandelt hat. Kaum wurde Teil 2, Das Kanu des Manitu, angekündigt, kam es zu Diskussionen um die Frage, wie zeitgemäß der Humor heute noch ist.

Besonders eine Figur steht seit Jahren in der Kritik: Winnetouch, seines Zeichens der schwule Zwillingsbruder Abahachis. In Der Schuh des Manitu werden beide Figuren von Michael "Bully" Herbig gespielt. Lange Zeit war jedoch unklar, ob Winnetouch ebenfalls in der Fortsetzung auftaucht. Inzwischen haben wir die Antwort.

Erster Trailer bestätigt mit kurzem Auftritt: Bully kehrt in Das Kanu des Manitu als Winnetouch zurück

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Constantin Film den ersten Trailer zu Das Kanu des Manitu. In dem einminütigen Video taucht Winnetouch tatsächlich auf – für den Bruchteil einer Sekunde. Wer einmal blinzelt, hat ihn verpasst. Trotzdem ist er Teil eines Dialogs: In der zügigen Montage des Trailers geht ihm ein "Doch!" über die Lippen.

Mehr bekommen wir von Winnetouch vorerst nicht zu Gesicht, sodass die entscheidende Frage bleibt: Wie transportiert Bully die kontroverse Figur ins Jahr 2025, nachdem sie im Original vor allem eines ist: eine Zielscheibe für homophobe Witze. Die Umsetzung dürfte sehr wahrscheinlich das größte Streitthema der Fortsetzung werden.

Gleichzeitig birgt die Rückkehr eine Chance: Bully kann die Figur neu definieren und einen Dialog anstoßen, das bisher nicht im deutschen Kino stattgefunden hat, zumindest nicht im Mainstream-Bereich, in dem sich Der Schuh des Manitu bewegt. Vor drei Jahren hielt Peter Weissenburger folgende Beobachtung zu Winnetouch in der taz fest:

Für mich ist 'Winnetouch' ein Highlight tuntiger Repräsentation der 2000er. Es ist aber natürlich auch wahr, dass queere und indigene Figuren beim 'Schuh' nichts weiter sind als Mittel zum Zweck: einfache Lacher.

Weiter heißt es:

Heute verbitten sich Minderheiten so etwas. Und darüber hätte man reden können. Stattdessen steckte Bully am Ende fest zwischen pflichtschuldiger Distanzierung und trotziger Verteidigung. Gelernt hat daraus niemand was. Humorlos war es dafür allemal.

Wir dürfen gespannt sein, ob und wie sich das mit Das Kanu des Manitu ändert.

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Am 14. August 2025 geht die Manitu-Saga weiter. Geschrieben wurde der neue Film von Bully gemeinsam mit seinen Co-Stars Christian Tramitz und Rick Kavanian, die seit der Bullyparade ein eingespieltes Team sind. Bully übernahm zudem die Regie.