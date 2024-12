Der erste Trailer zu Der Schuh des Manitu 2 ist endlich da – jetzt kommt Das Kanu des Manitu

Lange haben wir auf den ersten Einblick in die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu gewartet. Jetzt gibt es endlich einen Trailer zu Teil 2, namentlich Das Kanu des Manitu.

Wer hätte gedacht, dass wir jemals eine Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu sehen werden? Über zwei Dekaden sind seit dem Mega-Erfolg von Michael Herbigs Western-Persiflage vergangen. Anfang des Jahres überraschte der Filmemacher mit der Ankündigung, dass die Geschichte von Abahachi, Ranger und Co. weitergeht.

Der Schuh des Manitu 2 kommt und trägt offiziell den Titel Das Kanu des Manitu. Was uns genau in der Fortsetzung erwartet, wissen wir noch nicht. Dank der Veröffentlichung des Trailers gibt es dafür jetzt die ersten bewegten Bilder aus dem Film. 2025 soll die gut gelaunte Abenteuerkomödie in den deutschen Kinos starten.

Trailer zu Das Kanu des Manitu: Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian sind zurück

Das Kanu des Manitu - Trailer (Deutsch) HD

Das Kanu des Manitu bringt die wichtigsten drei Personen des Originals zurück: Neben Michael "Bully" Herbig gehören dazu Christian Tramitz und Rick Kavanian, die sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv werden. Gemeinsam hat das Trio das Drehbuch für Teil 2 der Manitu-Saga geschrieben. Herbig übernahm zudem die Regie.

Die offizielle Handlungsangabe lautet wie folgt:

Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene Kanu des Manitu zu gelangen.

Weiter heißt es:

Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang. Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer – und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens!

Das klingt auf den ersten Blick überraschend düster. Sobald die liebenswerte Chaos-Truppe Abahachi, Ranger und Dimitri wieder vereint ist, sollte aber auch wieder jede Menge Humor garantiert sein. Und wer weiß, auf welche unerwarteten Gastauftritte aus dem Bully-Kosmos wir uns darüber hinaus freuen dürfen.

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Bis Das Kanu des Manitu aka Der Schuh des Manitu 2 die große Leinwand erobert, müssen wir uns noch einige Monate gedulden. Erst am 14. August 2025 startet die Fortsetzung in den deutschen Kinos. Damit dürfte der größte deutsche Film des nächsten Jahres bereits jetzt schon feststehen.