Ohne Abo: Netflix verschenkt einen seiner erfolgreichsten Filme

Bei Netflix läuft gerade eine Promo-Aktion. Der Streaming-Dienst lässt Nutzer ohne kostenpflichtiges Abo auf einen beliebten Film zugreifen. So funktioniert es.

Netflix hat die Spendierhosen angezogen. Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte der Streaming-Dienst die Fortsetzung zu seiner erfolgreichen Teenie-Komödie To All the Boys I've Loved Before. In To All the Boys: P.S. I Still Love You wird Lara Jeans Liebe zu Peter auf die Probe gestellt.

Um den Hype zu verbreiten, lässt Netflix bis zum 9. März den ersten Teil, To All the Boys I've Loved Before, auch auf bisherige Nicht-Abonnenten los. Ihr könnt euch den Film ohne Abo anschauen. Es handelt sich dabei um eine einmalige Promo-Aktion. Vor dem Film läuft entsprechend auch ein Trailer mit den aktuell beliebtesten Netflix-Inhalten.

Love is in the air! To celebrate, To All The Boys I’ve Loved Before is available for anyone without a Netflix account to watch through March 9! pic.twitter.com/mLuHcxlvh7 — Netflix US (@netflix) February 11, 2020

Netflix-Film umsonst schauen - so funktioniert's

Um zu zu dem Film zu kommen, folgt ihr diesem Link.

Es folgt der Promo-Trailer, den ihr auch überspringen könnt .

. Dann startet der Film.

Die Aktion läuft bis zum 9. März 2020.

Ganz zufällig hat Netflix den Film nicht aus gewählt. To All the Boys I've Loved Before gehörte 2018 zu den Inhalten mit dem größten Suchtfaktor. Also seid vorsichtig, wenn ihr euch auf den verführerischen Handel einlasst.



Worum geht es in To All the Boys I've Loved Before?

In der Romanze schreibt Lana Condor als Lara Jean Briefe an die fünf Jungs, die sie in ihrem Leben schon geliebt hat und löst eine unhaltbare Lawine der Emotionen aus, als die Briefe an die Öffentlichkeit geraten.



