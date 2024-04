Ohne einen der besten Western aller Zeiten würde Amazons Fallout-Serie nicht existieren

Amazons Sci-Fi-Serie Fallout begeistert mit jeder Menge Endzeit-Action. Was die Serie zudem aufwertet, ist der Western-Einschlag. Als Vorbild für die Geschichte diente ein ganz großer Klassiker.

In der Videospielverfilmung Fallout kommen viele verschiedene Einflüsse zusammen. Da wäre etwa die Ästhetik der 1950er Jahre, die uns bei der abgefahrenen Odyssee durch die Nuklear-Apokalypse begleiten. Oder die zahlreichen Songs aus jener Dekade. Nicht vergessen werden darf außerdem ein prägendes Genre: der Western.

Spätestens, wenn der Ghul mit seinem Cowboy-Hut durch die Gegend streift, fühlt sich Fallout wie ein Sci-Fi-Western an. Der Ghul ist ein Gesetzloser, dem die geordnete Welt von Vault-Tec nicht ferner sein könnte. Schauspieler Walton Goggins hat sich im Zuge der Vorbereitungen auf die Dreharbeiten sogar diverse Western angesehen.

Amazons Fallout-Serie wurde von dem Western-Meisterwerk Zwei glorreiche Halunken inspiriert

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sprechen Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner, die kreativen Köpfe hinter Serie, ebenfalls über eine wichtige Western-Inspiration. Ohne Sergio Leones Meisterwerk Zwei glorreiche Halunken (auch bekannt als The Good, the Bad and the Ugly) sähe Fallout vermutlich ganz anders aus.

Geneva Robertson-Dworet erzählt:

[Das Schwerste bei Fallout war], den richtigen Ton zu treffen. Wir haben uns sehr früh auf drei Hauptfiguren festgelegt. Wir fühlten uns zu einer Bunkerbewohnerin, einem Mitglied der Stählernen Bruderschaft und einem Ghul hingezogen. Dabei haben wir uns nicht nur von Zwei glorreiche Halunken inspirieren lassen, sondern auch von Grahams spezifischer Interpretation des Films.

MGM/20th Century Studios/Warner Clint Eastwood in Zwei Glorreiche Halunken

Was es mit dieser Interpretation genau auf sich hat, erklärt Graham Wagner:

Das ist meine Interpretation, und ich weiß, dass sie falsch ist. Aber ich mag die Idee, dass im Wilden Westen [...] als [Clint Eastwoods Held] Blondie starten und als [Eli Wallachs Bösewicht] Tuco enden würde, je länger man da draußen ist. So sehen wir Lucy, Max und den Ghul. Ihre Weltanschauung und ihr ethischer Kompass werden durch die Zeit, die sie [im Ödland] verbringen, beschädigt.

Wer die erste Staffel von Fallout gesehen hat, wird dieses Motiv definitiv in den einzelnen Episoden entdeckt haben. Gerade bei Lucy, die der erbarmungslosen Welt jenseits von Vault 33 anfangs sehr naiv gegenübersteht, hinterlässt das Endzeit-Abenteuer einige Kratzer, die ihren Blick auf die Welt und die Menschen komplett verändern.

Vor Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime: Wo kann man den Western Zwei glorreiche Halunken schauen?

Um euch die Wartezeit auf Fallout Staffel 2 zu vertreiben, könnt ihr in die Filmgeschichte eintauchen und euch Zwei glorreiche Halunken aka The Good, the Bad and the Ugly anschauen. Der Film ist in Deutschland auf Blu-ray und DVD erschienen. Zudem könnt ihr ihn bei Amazon und Co. mit verschiedenen Kauf- und Leihoptionen streamen.

Und wenn euch Zwei glorreiche Halunken zusagt, gibt es noch viel mehr aus dieser Richtung zu entdecken. Tatsächlich ist der Film der Abschluss einer losen Western-Trilogie, die von Sergio Leone mit Clint Eastwood gedreht wurde. Neben Zwei glorreiche Halunken gehören Für eine Handvoll Dollar und Für ein paar Dollar mehr dazu.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.