One Piece-Lieblinge kehren in Netflix-Adaption zurück: "Genialer Trick" begeistert Anime-Fans

Für Netflix' One Piece-Adaption werden die japanischen Originalsprecher:innen zurückkehren. Ein Treffen zwischen dem Cast des Animes und der Adaption beruhigt viele Fans.

Netflix' One Piece-Adaption steht kurz bevor, aber viele Fans sind skeptisch. Kann die Umsetzung gelingen, ohne die Community des Anime-Originals zu vergraulen? Ein Treffen zwischen den Hauptrollen der Umsetzung und der Vorlage versetzte jetzt sogar Zweifelnde in Hochstimmung.

One Piece-Liebling beruhigt Anime-Fans: "Er ist der perfekte Ruffy"

Wie Deadline berichtet, gab Netflix zur Anime Expo 2023 die Rückkehr der wichtigsten Originalsprecher:innen für die japanische Version der Realserie bekannt. Aber nicht nur das: In einem Video traf Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy auf Mayumi Tanaka, die seine Rolle seit 1999 im Anime-Original spricht.

Schaut euch hier das One Piece-Treffen auf Englisch an:

Tanaka verlieh Godoy unter anderem das Markenzeichen der gemeinsamen Rolle, einen Strohhut mit rotem Band. Von ihrem Realfilm-Pendant zeigte sie sich begeistert, wie Deadline zitiert: "Inaki ist so witzig und fröhlich, er ist wirklich der perfekte Ruffy. Ich bin sehr froh, die Rolle in der japanischen Version zu sprechen." Auch die Original-Sprecher:innen der Rollen Zoro, Nami, Sanji und Lysopp werden zurückkehren.

Der Schulterschluss zwischen den zwei Generationen des One Piece-Casts erfreute viele Fans der Vorlage. "Ich bin so glücklich", heißt es auf Twitter etwa, "das Video war legendär und [Tanaka] ist so süß". Ein anderes Community-Mitglied bezeichnet das Video auch als "genialen Trick".

Wann kommt die One Piece-Realserie zu Netflix?

Netflix gibt sich kurz vor dem Start der neuen Serie große Mühe, Fans der Vorlage von der Adaption zu überzeugen. Auch viele der deutschen One Piece-Stimmen kehren zurück. Die One Piece-Realserie kommt am 31. August 2023 zu Netflix.

