Deutscher Dragon Ball-Kinostart steht fest – und sorgt für DBZ-Nostalgie

Nach One Piece: Red steht nun der nächste Kinostart eines Anime-Krachers in Deutschland fest. Dragon Ball Super: Super Hero wird gerade DBZ-Fans gefallen.

2022 wird ein einziges Kino-Fest für Anime- und Manga-Fans. Nachdem kürzlich schon der Kinostart von One Piece: Red verkündet wurde, ist jetzt endlich der Termin für den nächsten großen Kracher sicher. Dragon Ball Super: Super Hero wird am 30. August 2022 in Deutschland starten.

Dragon Ball Super: Super Hero ist pure Nostalgie für Franchise-Fans

Dabei wird der Film auch die abholen, die über all die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte den Überblick über die Dragon Ball-Serien und Storylines (insbesondere etwa Dragon Ball GT) verloren haben. Mit seiner Storyline holt er nämlich insbesondere alte Dragon Ball Z-Fans und Gelegenheits-Zuschauer ab.

Immerhin wird sich die Story insbesondere um Allzeit-Fan-Liebling Piccolo drehen. Und mit der Armee der roten Schleife (engl. Red Ribbon Army) einen uralten Feind enthalten, der gerade Fans der ersten Stunde noch viel sagen dürfte.

Mit seinem Startdatum schreibt Dragon Ball Super: Super Hero außerdem auch Geschichte. Es scheint ganz so, als wollten Schmiede Toei Animation und Streaming-Dienst Crunchyroll mit One Piece: Red und dem jüngsten Dragon Ball-Abenteuer ein neues Anime-Zeitalter in deutschen Kinos anbrechen lassen. Man kann ihnen als Fan nur viel Erfolg wünschen.

Freut ihr euch auf Dragon Ball Super: Super Hero?