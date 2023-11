One Piece-Schöpfer zeigt, wie einer der größten Fan-Lieblinge in Staffel 2 der Netflix-Serie aussehen soll – und die Reaktionen sind gespalten

Eine geliebte One Piece-Figur aus der Anime-Vorlage soll in Staffel 2 der Netflix-Adaption zur Piratentruppe stoßen. Der Franchise-Erfinder hat bereits ein Bild angefertigt.

Netflix hat in seiner One Piece-Serie die Figuren der Vorlage grandios umgesetzt. Viele Fan-Lieblinge aus der Manga- und Anime-Vorlage fehlen allerdings noch. Am meisten freuen sich viele Fans auf den Auftritt von Chopper, einem putzigen Rentier und späteren Schiffsarzt von Ruffys (Iñaki Godoy) Piratenbande. Einen Entwurf für Staffel 2 der Realfilm-Adaption gibt es bereits. Er stammt von keinem Geringeren als Franchise-Vater Eiichiro Oda.

One Piece-Macher enthüllt Chopper-Bild für Staffel 2 – Fan-Reaktionen sind gespalten

Chopper (auch Tony Tony Chopper und in manchen deutschen Übersetzungen fälschlicherweise Elch) ist ein Rentier, dem die Gruppe um Ruffy in Folge 81 der Anime-Vorlage One Piece begegnet. Er hat wie Ruffy von einer Teufelsfrucht gegessen und kann verschiedene, teilweise extrem starke Formen annehmen. Gesprochen wird er in der deutschen Anime-Fassung von Florian Halm und später von Martin Halm.

Toei Animation/Crunchyroll Chopper im One Piece-Anime

In Band 107 des One Piece-Manga präsentierte Oda jetzt eine Zeichnung (via Reddit ), die laut GamePro als Vorlage für Choppers Realfilm-Version dienen soll. Er ist mit langen, dürren Beinen, naturalistischen Gesichtszügen und einem größeren Geweih ausgestattet. Die Reaktionen der Fans sind gemischt.

"Das ist perfekt" und "Ich mag [die Version] richtig gerne", schreiben manche auf Reddit. Andere halten das Bild für einen Scherz. "Oda nimmt vermutlich alle auf den Arm", vermutet ein Fan beispielsweise, ein anderer bemerkt nur: "Oda, du Troll."

Ob es der One Piece-Erfinder ernst meint oder nicht, ist nicht klar. Tatsache ist, dass viele Fans dem ersten Realfilm-Auftritt von Chopper entgegenfiebern. Immerhin ist er regelmäßig unter den beliebtesten Figuren des Franchise zu finden, wie CBR von MyAnimeList zitiert.

Wann kommt Staffel 2 von One Piece zu Netflix?

Bis wir Choppers echte Realfilm-Version zu sehen bekommen, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Wann genau Staffel 2 der Netflix-Serie erscheint, ist bisher noch nicht sicher. Vor Ende 2024 wird sie unserer Meinung nach nicht zu streamen sein.

Alle Infos zum Start von One Piece Staffel 2 auf Netflix

