One Piece-Serie von Netflix hat ersten Teaser: Für diese Szenen haben die Stars bis aufs Blut trainiert

Endlich gibt es einen ersten Teaser zu Netflix' One Piece-Realadaption. Es macht die harte Arbeit von Cast und Crew an der Anime-Umsetzung spürbar.

Schaut euch hier den neuen One Piece-Teaser an:

One Piece - Teaser (English) HD

One Piece-Serie auf Netflix: Welchen Teil des Animes erzählt Staffel 1?

One Piece -Fans sitzen auf heißen Kohlen. Wie gut wird Netflix' One Piece -Realserie? Jetzt ist ein erster Teaser mit den Stars ist da und er sieht vielversprechend aus. Die harten Vorbereitungen des Casts um Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy haben sich bezahlt gemacht.

Wie in der Manga-Vorlage von Eiichiro Oda und der Anime-Serie dreht sich die Netflix-Adaption um den jungen Ruffy (Godoy), der der größte aller Piraten werden will. Dazu versammelt er schlagkräftige Crewmitglieder wie Schiffskoch Sanji (Taz Skylar) um sich und zieht auf die Weltmeere hinaus.

Skylar berichtete kürzlich, wie hart er für die Szenen der Netflix-Adaption trainiert und sich dabei in einen völligen "Psycho" verwandelt habe. Selbst die skeptischeren One Piece-Fans werden eine solche Hingabe zu schätzen wissen.

Wie unter anderem Collider berichtet, wird Staffel 1 der Adaption die sogenannte East Blue-Saga erzählen. Das East Blue ist einer der One Piece-Ozeane, auf dem sich Ruffys Bande zu Beginn der Geschichte aufhält. Die Saga umfasst 12 der Manga-Bücher und 61 Folgen des Animes.

Wann kommt die neue One Piece-Serie zu Netflix?

Netflix' One Piece-Adaption hat noch keinen genauen Starttermin, ist aber noch für dieses Jahr geplant. Produziert wird das Projekt von den Serien-Veteranen Steven Maeda (Akte X) und Matt Owens (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.).

