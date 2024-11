Opdenhövel kämpft bei Schlag den Star mit der Stimme ‒ und wird überraschend von beliebter Moderatorin gerettet

Während bei Schag den Star die Ehrlich Brothers gegen zwei Köche antreten mussten, hatte Moderator Matthias Opdenhövel mit seiner Stimme zu kämpfen.

Am Samstag, den 2. November 2024, wurde auf ProSieben wieder Schlag den Star ausgestrahlt. Das bekannte Magier-Duo Ehrlich Brothers trat unter dem Motto “Köche gegen Magier” gegen Tim Raue und Alexander Kumptner an. Moderator Matthias Opdenhövel hatte wiederum eine raue Stimme und stand kurz davor aufzuhören.



"Hält meine Stimme bis zum Schluss?": Opdenhövel verlangt sich alles ab

Mit einer Länge von fast vier Stunden stellt Schlag den Star vor allem für den Moderator eine besondere Herausforderung dar. Matthias Opdenhövel musste in der Show schnell feststellen, dass seine Stimme rauer und kratziger wurde und nicht mehr lange mitmachte.



Für die Zuschauer:innen war Opdenhövels Stimme im Laufe der Sendung der Elefant im Raum, bis der Moderator in der Sendung selbst das Wort ergriff:



Die entscheidende Frage ist natürlich: Hält meine Stimme bis zum Schluss?



Der Moderator griff zu Lutschbonbons, um seine Stimme zu schonen, aber es half alles nichts.



Für die Fans in den sozialen Medien, war Opdenhövels Kampf gegen seine Stimme ein großer Spaß. So schrieb ein Zuschauer auf X: „Wir haben doch zwei Köche. Lass Dir doch einen Tee kochen“. Ein weiterer Zuschauer merkte an: „Einmal Werbung bitte, damit Opdenhövel kurz gurgeln gehen kann.“

Bei "Blamieren oder Kassieren" half ihm Susanne Daubner aus

Der Moderator hatte eine kurze Verschnaufpause, als er in der Kategorie “Blamieren oder Kassieren” kurzzeitig von der Tagesschausprecherin Susanne Daubner abgelöst wurde.



Nach der Kategorie wünschte sie Opdenhövel noch viel Erfolg bei der Moderation mit seiner brüchigen Stimme. Die Ehrlich Brothers schlugen dann prompt vor, dass Daubner die Show zu Ende moderieren solle, was sie aber nicht tat. Am Ende der Show setzten sich die “Zauberer” durch und die Ehrlich Brothers gewannen Schlag den Star.

Wo kann man Schlag den Star sehen?

Schlag den Star lief am Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und kann auf Joyn nachgeschaut werden. Wann die nächste Ausgabe der Spielshow ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.