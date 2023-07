Oppenheimer-Nachfahre stört eine Szene im Nolan-Film gewaltig: "Das ist ein schwerer Vorwurf"

Im neuen Christopher Nolan-Film über Oppenheimer ist auch eine Szene, die ihn fast zum Mörder macht. Der Enkel des Physikers hält den Moment im Film für einen Fehler.

In seinem neuen Blockbuster Oppenheimer beschäftigt sich Christopher Nolan spektakulär mit der Entstehung der ersten Atombombe. In dem 3-Stunden-Epos erleben wir viele Stationen aus dem Leben des Physikers J. Robert Oppenheimer, der als eine der wichtigsten Personen der Menschheitsgeschichte gilt.

Eine Szene in Oppenheimer, die von dem Sachbuch American Prometheus als Vorlage für das Drehbuch inspiriert wurde, stößt dem Enkel des historischen Vorbilds jedoch sauer auf.

Angedeuteter Mordversuch in Oppenheimer soll nur Spekulation sein

Im Gespräch mit dem Time-Magazin hat Charles Oppenheimer, der Enkel des berühmten Physikers, gesagt, dass er Nolans Film überwiegend sehr gelungen fand. Eine Szene stört ihn aber in dem Blockbuster, die mit einem frühen Moment an der Universität in Cambridge zu tun hat. Hier wird im Film gezeigt, dass Oppenheimer seinen Professor Patrick Blackett mit einem Apfel vergiften wollte. Die Tat verhindert der Protagonist aber selbst noch knapp, als sein Vorbild Niels Bohr vor ihm zum Apfel greift.

Charles Oppenheimer sagt im Time-Interview, dass diese Aktion schon im Oppenheimer-Sachbuch pure Spekulation war und ohne jegliche Beweise an Geschichtsverfälschung grenzt:

Wenn man American Prometheus aufmerksam genug liest, sagen die Autoren: 'Wir wissen nicht wirklich, ob es passiert ist.' Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass er versucht hat, jemanden zu töten. Das ist ein wirklich schwerer Vorwurf und eine historische Revision. Es gibt keinen einzigen Feind oder Freund von Robert Oppenheimer, der das im Laufe seines Lebens gehört und für wahr gehalten hätte.

Da der Moment im Roman beschrieben wurde, wollte Nolan ihn vermutlich zur Unterstreichung der Ambivalenz gegenüber der vielschichtigen Hauptfigur seines Films einbauen.

Oppenheimer könnt ihr zurzeit im Kino schauen. Dort könnt ihr euch selbst ein Bild von der Szene mit dem tödlichen Apfel machen.

