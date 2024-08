Outer Banks geht endlich weiter: Netflix-Trailer zu Staffel 4 verspricht Schatz von Piratenlegende, die schon in Fluch der Karibik vorkam

Eine neue Staffel der Abenteuerserie Outer Banks geht im Oktober und November bei Netflix online. Diesmal wird nach dem Schatz von Piratenlegende Blackbeard gesucht.

Nach anderthalb Jahren kommt im Herbst 2024 endlich eine neu Season der Abenteuerserie Outer Banks zu Netflix. Und hier ist der erste Teaser-Trailer zu Staffel 4:

Outer Banks - S4 Teaser-Trailer (Deutsch) HD

Staffel 4 von Outer Banks: Darum geht es in den neuen Folgen der Netflix-Serie

Nach den ersten drei Staffeln haben sich die Pogues ein neues Hauptquartier namens Poguelandia 2.0 aufgebaut und könnten sich eigentlich auf ihrer erfolgreichen Schatzsuche ausruhen. Ein paar finanzielle Rückschläge später lassen sich John B., Sarah, Kiara, JJ, Pope und jedoch Cleo erneut von Wes überreden, ein neues Abenteuer mit lukrativem Ziel in Angriff zu nehmen.

Bei dem Schatz soll es sich ausgerechnet um die erbeuteten Reichtümer von Piratenlegende Blackbeard handeln. Ian McShane spielte die realhistorische Figur in Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Ray Stevenson hatte in Black Sails den schwarzen Bart und Taika Waititi verkörperte Blackbeard mit einer riesigen Prise Humor in der Comedy-Serie Our Flag Means Death, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Es dauert natürlich nicht lange, bis die Pogues erneut in Schwierigkeiten geraten und man ihnen von allen Seiten ans Leder will. Doch während auch andere hinter dem Schatz her sind, brodeln innerhalb der Gruppe Konflikte. Wer sind die Schatzsucher:innen wirklich? Und wie weit würden sie gehen, um an ihr Ziel zu gelangen?

Wann geht die Schatzsuche in Staffel 4 von Outer Banks auf Netflix los?

Die 4. Staffel von Outer Banks besteht aus zehn Episoden. Die erste Hälfte geht am 10. Oktober 2024 bei Netflix online, die zweite Hälfte am 7. November.

Neu dabei sind dann unter anderem J. Anthony Crane (Billions) als Chandler Groff, Pollyanna McIntosh (The Walking Dead) als Dalia und Brianna Brown (Dynasty) als Hollis Robinson.

