Jurassic World 4 enthüllt Filmtitel, der auf Neuanfang hindeutet – und Scarlett Johansson auf erstem Bild zum Film

Der 4. Film der Jurassic World-Reihe kommt mit großen Dinoschritten auf uns zu. Erste Bilder zeigen Scarlett Johansson und Mahershala Ali – und auch der offizielle Titel ist endlich bekannt.

Universal Pictures hat zwei Bilder aus der Dino-Fortsetzung Jurassic World 4 in die Welt entlassen, die im Sommer 2025 in die Kinos kommen soll, und gleichzeitig den bisher unbekannten Filmtitel enthüllt.

Laut The Hollywood Reporter wird das nächste Jura-Abenteuer demnach den etwas abgedroschenen Sequel-Namen Jurassic World: Rebirth tragen.

Jurassic World: Rebirth klingt nach Neuanfang für die Abenteuer-Reihe – ist es aber nicht wirklich

Wie in einem Titel wie Wiedergeburt mitschwingt, scheinen Regisseur Gareth Edwards und sein Team eine Art frischen Neustart für die Reihe vorzuhaben. Angeführt wird der neue Film von Scarlett Johansson und Jonathan Bailey sowie Mahershala Ali, die auf besagten Bildern aus Jurassic World: Rebirth zu sehen sind:

Das Drehbuch stammt von David Koepp, der zuletzt die ersten beiden Filme der langjährigen Reihe – Jurassic Park und Vergessene Welt: Jurassic Park – zu Papier gebracht hatte. Und obwohl es nach einem Neuanfang klingt, schließt die Handlung an die ersten drei Teile der Jurassic World-Reihe an.

Darum geht es im 4. Jurassic World-Film, der 2025 für Spannung sorgen will

Seit Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter sind fünf Jahre vergangen. Die befreiten Dinosaurier sind nicht sehr gut an das aktuelle Ökosystem des Planeten angepasst und haben sich hier und da da in angemessene Regionen zurückgezogen. Ausgerechnet drei der größten Dino-Geschöpfe sollen in ihrem Erbgut die Formel für ein Mittel zur wundersamen Heilung in sich tragen.

Aus diesem Grund wird die Einsatz-Expertin Zora Bennett (Johansson) mit einem Top-Secret-Team losgeschickt, doch es kommt anders als gedacht. Sie treffen auf eine Familie, die von Meeres-Dinos angegriffen wurde, und landen mit ihnen auf einer Insel, auf der sie eine erschreckende Entdeckung machen.

Bailey spielte den Paläontologen Dr. Loomis, Manuel Garcia-Rulfo ist der Vater der gestrandeten Familie, Rupert Friend ist als Pharmazie-Repräsentant Martin Krebs an Bord und Ali spielt den Team-Anführer Duncan Kincaid.

Wann kommt Jurassic World: Rebirth ins Kino?

Der deutsche Filmstart ist derzeit für den 11. Juni 2025 eingeplant.