Outlander Staffel 7 legt riesige Pause ein: Wann und wie geht's mit Folge 9 auf Amazon weiter?

Outlander Staffel 7 ist noch nicht zu Ende. Wann geht es mit Folge 9 weiter? Was erwartet Jamie und Claire als nächtes? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Droughtlander ist eine Bezeichnung, die Fans der Zeitreise-Serie Outlander nur allzugut kennen. Dieser Begriff hat sich für die unerträglich langen Wartezeiten zwischen den einzelnen Staffeln etabliert. Nach den ersten acht Episoden von Staffel 7, die ihr unter anderem bei Amazon kaufen könnt *, steht nun ein weiterer Droughtlander bevor.

Outlander Staffel 7 ist nach der achten Folge noch lange nicht zu Ende. Allerdings müssen wir auf den Start von Folge 9 eine ganze Weile warten. Wann es mit Teil 2 weitergeht und wie es für Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) sowie ihre Familie in der zweiten Staffelhälfte weitergeht, erfahrt ihr hier.

Outlander Staffel 7: Wann geht's mit Teil 2 und Folge 9 weiter?

Die 7. Staffel von Outlander umfasst insgesamt 16 Episoden, die in zwei Blöcken veröffentlicht werden. Die letzten acht Folgen sind bereits abgedreht. Sie werden als Teil 2 aber erst 2024 ihre Premiere feiern. Ein genaueres Startdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Die neuen Folgen werden in Deutschland wieder als Kauf-VOD bei Amazon und weiteren Diensten veröffentlicht und sind im Staffelpass zu Staffel 7 enthalten.

Mit Staffel 7 Teil 2 wird Outlander aber lange nicht vorbei sein. Die Zeitreise-Serie bekommt noch eine 8. Staffel, die die Geschichte des Fraser-Clans in 10 Folgen zu einem Abschluss bringen wird. Darüber hinaus erscheint mit Outlander: Blood of My Blood eine Prequel-Serie, die die Vorgeschichte von Jamies Eltern beleuchtet.

Zeitreise-Entführung und Rückkehr nach Schottland: Das passiert in Outlander Staffel 7 Teil 2

Achtung, Spoiler: Am Ende der ersten Staffelhälfte werden bereits die zwei wichtigsten Handlungsstränge der nächsten Folgen begonnen. Jamie, Claire und Ian (John Bell) entkommen dem Kriegsgeschehen in Amerika und reisen zurück nach Schottland. Erstmals seit Staffel 3 kehren die Frasers zurück nach Hause, nach Lallybroch. Dort gibt es ein Wiedersehen mit Jenny Murray, die nicht mehr von Laura Donnelly, sondern von Kristin Atherton gespielt wird.

Schaut hier den ersten Teaser für Outlander Staffel 7 Teil 2:

Outlander - S07 Teaser Trailer Part 2 (English) HD

Die aufregendste Geschichte befasst sich allerdings mit der jüngeren Generation der Frasers. Briannas (Sophie Skelton) und Rogers (Richard Rankin) Sohn Jemmy wurde von Rob Cameron (Chris Fulton) entführt, der das verschollene Gold sucht. Roger und sein Vorfahre Buck MacKenzie (Diarmaid Murtagh) begeben sich auf eine Rettungsmission und reisten dafür bereits in Folge 8 durch die Steine von Craigh na Dun in die Vergangenheit.

In Teil 2 erwartet uns nun ein Entführungsfall auf mehreren Zeitebenen. In der Buchvorlage landen Roger und Buck im Jahr 1739, vier Jahre vor Claires erster Ankunft in der Vergangenheit. Dabei treffen sie auf einige bekannte Charaktere sowie Jamies Vater, Brian Fraser, und weitere Zeitreisende. Nur leider fehlt von Rob Cameron jede Spur. Der ist nämlich nicht durch die Zeit gereist und tyrannisiert nun Brianna im Schottland des 20. Jahrhunderts.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.