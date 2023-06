Outlander Staffel 7 jetzt schon auf Deutsch bei Amazon Prime streamen – Alle wichtigen Infos zum Staffelpass

Outlander Staffel 7 läuft kurz nach der US-Ausstrahlung auf Deutsch im Stream. Hier erfahrt ihr, wo ihr die neuen Folgen bereits streamen könnt und was sie kosten.

Das Ende der Zeitreise-Serie Outlander nach Staffel 8 ist zwar beschlossen, aber bis dahin können sich Fans noch auf zwei komplette Staffeln mit dem Fraser-Clan freuen. Die 7. Staffel von Outlander startete am 16. Juni in den USA bei Starz und kann schon in Deutschland gestreamt werden – und das sogar auf Deutsch.

Wer die neuen Abenteuer von Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan) jetzt sofort schauen möchte, muss aber dafür bezahlen. Staffel 7 von Outlander wird vorerst wieder nur als Kauf-VoD erscheinen. Alle Infos zum Staffelpass und wo ihr die Folgen streamen könnt, erfahrt ihr hier im Artikel, den wir regelmäßig mit den neu erschienenen Folgen aktualisieren.

Outlander Staffel 7 erscheint als Stream bei Amazon Prime Video und Co.

Die Zeiten, in denen die neuesten Folgen von Outlander kurz nach der TV-Premiere in Deutschland im Pay-TV und mit kleiner Verzögerung im Free-TV bei VOX laufen, sind vorbei. Seit Staffel 6 erfolgt die Erstveröffentlichung im Stream – und kostenpflichtig.

* Der Staffelpass kostet insgesamt 29,99 € für die HD-Version (aktuell ist dieser noch nicht bei Prime Video, jedoch bei Apple TV und Maxdome verfügbar)

Es steht aktuell die erste von 16 Folgen zur Verfügung

Am 22. Juni 2023 startete Outlander Staffel 7 als Kauf-VoD. Die neuen Folgen von Outlander Staffel 7 gibt es bei Amazon Prime Video, Apple TV, Google, Microsoft, MagentaTV, Videoload sowie Maxdome zu kaufen.



Outlander Staffel 7 wird geteilt: Das sind die Episoden und ihre Startdaten

Nachdem Staffel 6 mit nur acht Episoden unerwartet kurz ausfiel, wird die neue Season von Outlander gleich doppelt so lang sein. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht: Die 16 Folgen von Staffel 7 werden in zwei Blöcke aufgeteilt.

Vorerst werden nur acht Folgen zu sehen sein. Die zweite Hälfte der Staffel wird nach längerer Pause erst 2024 erscheinen. Alle wichtigen Infos zu Outlander Staffel 7 könnt ihr hier nachlesen.

Schaut euch hier den Trailer zu Outlander Staffel 7 an:

Outlander - S07 Trailer (English) HD

Diese Folgen von Outlander Staffel 7 gibt es bisher im Staffelpass zu streamen:

Folge 1: Das Geständnis (A Life Well Lost)

Wann kommt Outlander Staffel 7, Folge 2? In den USA erscheint die zweite Folge mit dem Titel The Happiest Place on Earth am 23. Juni bei Starz. In Deutschland wird die Episode voraussichtlich ab 29. Juni zu streamen sein.



Wann kommt Outlander Staffel 7 zu Netflix?

Viele Outlander-Fans warten auf die Veröffentlichung bei Netflix, um alle Folgen am Stück und kostenlos im Streaming-Abo schauen zu können. Und dafür muss enorm viel Geduld aufgebracht werden. Die bisherigen Staffeln erschienen immer erst rund ein Jahr nach dem Ende der Erstausstrahlung bei Netflix. Die 6. Staffel, welche im Mai 2022 beendet wurde, lässt derweil (Stand: Juni 2023) immer noch auf einen Netflix-Start warten.



Wenn der Streamingdienst den bisherigen Veröffentlichungs-Rhythmus beibehält, dann könnte Outlander Staffel 7 vorraussichtlich im August 2024 bei Netflix erscheinen. Sollte der Netflix-Release aber erst nach Abschluss der kompletten Staffel möglich sein, müssten Fans sogar bis 2025 warten. Bisher gibt es allerdings noch keine offiziellen Informationen dazu.

