Packender Kult-Thriller mit FSK 18 ist im Heimkino besser als das geschnittene Original: Sichert euch das limitierte Mediabook in 4K

Jetzt könnt ihr euch den brutalen Kult-Thriller Hitcher, der Highway Killer in bester Qualität fürs Heimkino sichern. Die ungeschnittene Fassung bietet Spannung von Anfang bis Ende.

Heute zählt der spannende Thriller Hitcher, der Highway Killer zu einem absoluten Kult-Thriller. Was der Kinofilm 1986 an Kritik einstecken musste, konnte die ungekürzte Heimkinofassung wieder geradebügeln und liefert einen brutalen Serienkillerfilm in der Uncut-Version mit FSK 18-Freigabe. Im Oktober erscheint der Film in einer restaurierten 4K-Fassung mit HDR10+. Das limitierte Mediabook kann bereits vorbestellt werden.



Ein gefährlicher Serienmörder treibt sein Unwesen im Thriller Hitcher, der Highway Killer

Es regnet in Strömen, als Jim Halsey (C. Thomas Howell) eines Nachts über den Highway fährt und Mitleid mit dem Anhalter John Ryder (Rutger Hauer) bekommt, den er kurzerhand mitnimmt. Doch wie sich herausstellt, ist der Fremde ein Serienkiller, dem Jim nur knapp entkommen kann. Damit beginnt jedoch erst das Katz-und-Maus-Spiel, denn Johns nächster Mord wird nun Jim angelastet. Unter ständiger Bedrohung muss dieser seine Unschuld beweisen und erhält dabei Hilfe von der Kellnerin Nash (Jennifer Jason Leigh).



Ungekürzte Heimkinofassung sorgt für noch mehr Spannung

Im limitierten Mediabook ist Hitcher, der Highway Killer auf 4K UHD und Blu-ray enthalten. Außerdem könnt ihr euch auf ein Booklet und jede Menge Bonusmaterial freuen. Darunter Audiokommentare von Regisseur Robert Harmon und Drehbuchautor Eric Red, die Dokumentation The Hitcher: How Do These Movies Get Made? und die beiden Kurzfilme China Lake (ebenfalls von Harmon) und The Room (von Darsteller Hauer).

Unsere Community hat den spannenden Kult-Thriller mit hohen 7,1 Punkten bewertet, ähnlich wie das Publikum auf Rotten Tomatoes , die 74 Prozent vergaben. Bei den Kritiken kam der Horrorfilm oft nicht so gut weg und auch an den Kinokassen scheiterte der Film. Den Grund dafür sieht Produzent Paul Lewis an der geschnittenen Kinofassung, wie er gegenüber der Los Angeles Times berichtet.

Es gäbe nicht genug Gewalt und das Publikum fühle sich betrogen, weil entscheidende Szenen nicht gezeigt würden. HBO hätte jedoch Angst gehabt, die Zuschauer:innen mit zu viel Grausamkeit abzuschrecken und auf die Kürzungen bestanden. Glücklicherweise gibt es die ungekürzte Fassung im Mediabook, das die spannende Geschichte von Anfang bis Ende wiedergibt.

